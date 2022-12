Penélope Menchaca es una de las conductoras que han ingresado a “Hoy Día” de Telemundo, luego de una ola de despidos que se llevó a cabo para la restructuración del programa y que ya empezó a ejecutarse. La mexicana, quien vuelve al canal latino tras unos años, expresó su emoción en esta nueva etapa y también se dio tiempo de hablar de algo que la afectó hace unos meses.

Se trata de la pérdida que sufrió su familia en el mes de septiembre, cuando su nieto Carlo falleció a causa de una enfermedad que se le detectó ni bien nació. Pese a que el tiempo avanza, la presentadora de televisión aún no pasa ese trago amargo y se dejó ver muy afectada, al punto de derramar varias lágrimas en pleno programa.

Y es que, durante una secuencia de “Hoy Día”, la conductora se animó a dar algunos detalles acerca del fallecimiento de su segundo nieto, siendo algo de lo que no había hablado nunca públicamente hasta ese momento, así que es normal que se haya quebrado. Eso sí, sus demás compañeras la consolaron y le dieron el respaldo que correspondía.

Penélope Menchaca es una de las nuevas conductoras de “Hoy Día” (Foto: Telemundo)

¿DE QUÉ MURIÓ CARLO, EL NIETO DE PENÉLOPE MENCHACA?

Penélope Menchaca informó a su público que su nieto Carlo había nacido en el mes de diciembre del año pasado y que murió el pasado 20 de septiembre. “Fueron 9 meses, en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal y tristemente el bebé murió”, comentó.

De acuerdo a lo que expresó ella durante el programa, el inocente niño nació con problemas al corazón muy severos, razón por la que estuvo en el hospital por muchísimo tiempo hasta que, lamentablemente, su corazón no aguantó más y dejó de funcionar.

“Mi niña Yania tiene ya una hija que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene 2 años, y en diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón”, contó la mexicana de 54 años de edad.

SU DOLOR COMO MADRE Y ABUELA

Penélope Menchaca reveló que, a lo largo de todo ese tiempo, ella sufrió muchísimo por perder a su nieto. Es decir, como abuela, le costó demasiado superar ese momento, pero no ha sido el único, ya que le pesa hasta ahora todo lo que percibió del lado de su hija, quien fue la más afectada con ese fatal desenlace.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija simplemente que es diferente, es el sufrimiento como abuela porque obviamente el perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija […] que no hay un dolor más grande… Mi cerebro todavía no lo entiende”, añadió entre lágrimas.

Lourdes Stephen y Adamari López, quienes estaban con ella en ese momento, la abrazaron y le dieron unas palabras de consuelo, demostrando lo unidas que están como compañeras de trabajo. Por otro lado, en redes sociales, los televidentes también expresaron sus condolencias para la presentadora.