En la actualidad, Penélope Menchaca es una de las presentadoras más reconocidas del medio tras unirse al programa “Hoy Día”. Y es que tras los planes de reestructuración que realizó Telemundo en diciembre pasado, la conductora mexicana logró afianzarse como uno de los nuevos talentos que prometen realzar el rating del matutino.

Como sucede en las grandes cadenas televisivas, los planes de reestructuración suelen darse cuando menos lo esperas. Esto sucedió dentro de “Hoy Día”, el matutino más popular de Telemundo, pues tuvieron que reformular su idea y traer caras nuevas para poder levantar los niveles de sintonía.

Penélope Menchaca es una de las nuevas caras de "Hoy Día" (Foto: Penélope Menchaca / Instagram)

En ese sentido, el pasado domingo 2 de abril, miles de usuarios comenzaron a notificar vía redes sociales que Penélope Menchaca, una de las nuevas conductoras en unirse al set de “Hoy Día”, no goza de la aprobación de todos sus seguidores. ¿Será cierto eso? Pues, todo hace indicar que sí.

PENÉLOPE MENCHACA, ¿LA SEÑALADA DEL MATUTINO “HOY DÍA”?

Durante una dinámica que planteó Telemundo en sus redes sociales, los miles de seguidores del programa de farándula demostraron su rechazo hacia Menchaca y el trabajo que viene realizando desde hace pocos meses.

“Cuéntanos, ¿por qué Penélope Menchaca es una de tus conductoras favoritas? 🥰🙌”, fue la pregunta que colocó Telemundo en un post compartido.

Telemundo planteó la pregunta sobre el desempeño de Penélope Menchaca a través de Instagram (Foto: Telemundo / Instagram)

Lejos de recibir respuestas positivas, cientos de internautas se dieron el tiempo de expresar su molestia contra la mexicana, expresando que no les gusta ni agrada la manera que tiene de conducir el programa.

Incluso, hubo quienes sostuvieron que evitan ver “Hoy Día” mientras Penélope se encuentra en la señal de Telemundo.

Por si fuera poco, sostuvieron que sus carcajadas y el tono de su voz no es algo que les genere comodidad, ya que es una “risa falsa” lo que se oye a lo largo del programa que evita el total desenvolvimiento de sus demás compañeros del plató.

Diversos internautas mostraron su crítica hacia Menchaca en el post de Instagram (Foto: Telemundo / Instagram)

“No, a mí no me gusta”, “No me gusta, tiene la sangre pesada. Dejen a Andrea, Daniel y Frederick”, ¿”Y quién dijo que es una de nuestras favoritas? Al menos a mí no me gusta, ni el programa miro”, “No lo es, me parece que ella no cuaja con ese grupo, no me gusta como habla”, “Para mí, ella no está para ese programa del mañana, es muy exagerada su manera de expresarse y su risa es falsa y no da esa y tranquilidad para escuchar un programa mañanero”, “A mí me atormenta con su voz”, “No favorita, hace demasiadas muecas y no deja hablar a los compañeros”, son algunos de los comentarios que se leen en aquel post de Instagram.

No hay duda de que los seguidores del matutino no andan del todo contentos con la conductora de 54 años. ¿Será que anda haciendo un mal trabajo en “Hoy Día”?

¿QUIÉNES SON LAS NUEVAS CONDUCTORAS DE “HOY DÍA”?

Tras la limpia general de “Hoy Día”, Telemundo decidió apostar por 3 mujeres para acompañar a la puertorriqueña Adamari López. Ellas son las siguientes: