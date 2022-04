Pepe Aguilar, célebre cantante de música regional mexicana y rancheras, ha anunciado la formación de una nueva banda, que tendrá el estilo sinaloense como característica, un género que viene siendo escuchando por muchos fanáticos de la música popular azteca. El papá de Ángela Aguilar presentó en sociedad, y a través de sus redes sociales, a Águila Real, banda que desde ya hace su presentación con su primer sencillo.

El intérprete de “Me vas a extrañar”, cumple de esta manera un sueño pendiente: formar una banda sinaloense, hecho que le tomó un tiempo para buscar a los integrantes y músicos necesarios. Hasta el momento como vocalistas están Albert Efraín Lara y Edgar Rojas, los dos originarios de Guasave, Sinaloa.

Uno de los compositores será Luciano Luna. Justamente Luna fue el propulsor del nombre Águila Real, ello en homenaje a como le decían en sus años mozos en diversas radios mexicanas a Pepe Aguilar, quien a través de una nota de prensa dio a conocer al mundo y curiosos a su nuevo y esperado “hijo” musical.

(De izquierda a derecha) Albert Efraín Lara y Edgar Rojas, los vocalistas de la agrupación sinaloense (Foto: Águila Real / Instagram)

¿CÓMO NACE LA BANDA ÁGUILA REAL DE PEPE AGUILAR?

“Banda Águila Real nace de la inquietud de Pepe Aguilar por introducirse en la música sinaloense como dueño, director y productor musical de una banda, quien junto a Luciano Luna, compositor y productor de gran experiencia en el género, decidió comenzar este proyecto desde cero involucrándose en la búsqueda y selección de cada uno de los músicos, cantantes y temas”, reza el comunicado de prensa emitido por las oficinas de relaciones públicas de Pepe Aguilar.

El lanzamiento oficial de la agrupación se realizó el 31 de marzo pasado y desde su cuenta de Instagram ya tiene más de mil seguidores, además de mostrar el primer sencillo con el que se lanzan al vasto y competitivo mundo de la música popular mexicana.

¿CUÁL ES LA PRIMERA CANCIÓN DE ÁGUILA REAL?

A través de su cuenta de YouTube, en donde ya cuentan con más de 300 suscriptores, la banda Águila Real lanzó su primer tema el pasado 20 de abril. “Te sigo haciendo ruido”, es el nombre del sencillo de la agrupación que dirige Pepe Aguilar. La recepción ha sido buena, pues hasta el momento tiene más de 200 mil reproducciones.

¿ÁNGELA AGUILAR CANTARÁ CON ÁGUILA REAL?

Por el momento ni Ángela Aguilar ni su padre Pepe se han pronunciado al respecto, pues andan abocados a su gira de presentaciones en Baja California con el concepto Aguilar, presentaciones que incluirán la participación de Pepe Águilar y sus hijos Leonardo y Ángela, en una temática más de voces que puesta en escena sobre el escenario.

No obstante, no es descabellado pensar que Ángela Aguilar, ¿la hasta ahora novia de Gussy Lau?, pueda colaborar con la banda de su padre, pues no sería la primera vez que lo haga.