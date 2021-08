Pepe Aguilar es uno de los cantantes mexicanos más exitosos de los últimos tiempos. Su profesionalismo es una de sus grandes virtudes, lo que siempre ha inculcado a sus hijos y, en especial, a los que se dedican a Leonardo y Ángela Aguilar, quienes le han seguido los pasos en la industria musical.

Por eso, el músico no se ha guardada nada al momento de enderezar a sus herederos, sobre todo cuando no vienen cumpliendo las exigencias constantemente, como ser puntuales en sus actividades.

Y es que, para Aguilar, todo tiene su tiempo exacto y no se puede dejar esperando al resto del equipo en un momento en que deben movilizarse con equipos, materiales y tras una jornada de trabajo.

Así le pasó con Leonardo, a quien no solo regañó por demorar en salir de un hotel, cuando todos los demás compañeros de la banda estaban a la espera para partir del lugar tras una larga jornada musical.

La joven junto a su padre Pepe Aguilar. (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿CÓMO CASTIGÓ PEPE AGUILAR A SU HIJO LEONARDO?

En una entrevista para “Ventaneando”, el cantante mexicano dijo que llegó a castigar a su hijo Leonardo Aguilar descontándole el sueldo por demorarse entre 10 y 15 minutos al momento de salir del hotel.

“Estamos hablando de una impuntualidad de salir de los hoteles, no tanto de ensayos, de shows. Llegó un momento en que le tuve que decir al jovencito: ´la próxima vez que llegues tarde no te voy a pagar el show’”, le advirtió.

Sin embargo, Leonardo volvió a hacer lo mismo una y otra vez, hasta que le colmó la paciencia al exitoso músico. “¿Qué crees que pasó? pues le pagué la mitad, pensó que estaba bromeando”, dijo. Agregó que “me gusta que la gente llegue a la hora que te dice que va a llegar, entonces yo trato de hacer lo mismo”.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA FORMA EN QUE ÁNGELA AGUILAR CANTÓ EL HIMNO MEXICANO?

Pepe Aguilar no tuvo ningún reparo en decir que su hija Ángela había cantado de forma incorrecta el himno nacional de México en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Billy Joe Saunders del 8 de mayo.

“Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó (...) La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’, ¿ok?, [...] pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando”, manifestó.

Agregó que su hija no tuvo la capacidad de salir de ese problema. “No es pretexto y sí la regó”, agregó.

