María Conchita Alonso llamó “ignorante” a Pepe Aguilar, luego de que el cantante de música regional mexicana le pidiera a su equipo de trabajo que se vacunaran contra el COVID-19 para poder trabajar con él. Esto ha encendido la polémica y ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Pepe Aguilar, uno de los cantantes más queridos y populares de México, despierta mucho interés entre el público y cada detalle sobre él o su entorno no pasan desapercibidos. En esta ocasión, el cantante recibió el duro calificativo de María Conchita Alonso por el tema de la pandemia.

Y es que la cantante de 64 años es una creyente de las teorías de conspiración detrás de la pandemia del coronavirus. Ella ha sido una de las detractoras de la vacuna contra COVID-19, por ello se pronunció en contra del también músico Pepe Aguilar.

POR QUÉ MARÍA CONCHITA ALONSO LLAMÓ “IGNORANTE” A PEPE AGUILAR

Pepe Aguilar causó revuelo al revelar las estrictas medidas que impuso a sus trabajadores a raíz del aumento de contagios de COVID-19. El cantante de música regional mexicana aseguró que para poder continuar trabajando con él es indispensable que sus colaboradores tengan todas las dosis de su vacuna contra el coronavirus.

Asimismo, el cantante compartió en su cuenta de Instagram su opinión sobre los detractores de la vacuna contra el COVID-19.

“Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros… en este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas se me hace, con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba dónde empieza el mío”, expresó el famoso.

Esto ocasionó la reacción de María Conchita Alonso, quien llamó “ignorante” a Pepe Aguilar. Fue en entrevista para el programa “Sale el Sol”, donde la cantante se mostró sorprendida y molesta por la petición del intérprete de “Ni contigo, ni sin ti”.

“Es muy inconsciente. Es un hombre ignorante, no sabe la realidad”, afirmó en una entrevista para la cantante de 64 años al referirse al intérprete de “Por mujeres como tú”.

María Conchita es detractora de la pandemia del coronavirus, al igual que la actriz mexicana Patricia Navidad, quien recientemente dio positivo al COVID-19 y se encuentra hospitalizada.

Al respecto adelantó un poco de cómo es el estado de salud de Navidad: “Ella me dice que está bien, su hermana es la que está un poquito peor que ella, tiene síntomas más fuertes, pero está bien”, afirmó.

“Claro que sí cree en el virus (Paty), ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos en mucho de lo que dicen con respecto al virus, creemos que es una plandemia, no es una pandemia”, aseguró.

María Conchita afirmó que tampoco piensa vacunarse al igual que su amiga Paty Navidad. “Existe algo muy feo creado por gente muy mala que están destruyendo el mundo, es lo que quieren, total control absoluto a la gente para ellos enriquecerse”, mencionó.

“Me muero antes (de vacunarme). No, sabiendo todo lo que sé sería estúpido de mi parte o tonta hacerlo”, agregó.