El cantante Pepe Aguilar emocionó a sus fans al publicar una foto de su cuatro hijos juntos. En la imagen se puede ver a Ángela y Aneliz por un lado posan juntas y del otro lado Emiliano y Leonardo saludan a la cámara. La fotografía publicada recientemente tiene más de 80 mil likes y sin duda, ha causado gran revuelo.

Junto a la imagen escribió: “Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así. No hay fecha que no se llegue”. A la descripción de la fotografía añadió los hashtags: “Humanos todos, familia y amor incondicional”.

Esto sin duda, causo mucha sorpresa, ya que durante las fiestas de fin de año, el artista también compartió fotos al lado de su familia, pero solo aparecían sus tres hijos menores y ahora también está su hijo mayor, José Emiliano Aguilar, quien fue condenado a tres años de libertad condicional en septiembre de 2017.

José Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, volvió aparecer en las redes sociales (Foto: Instagram / Pepe Aguilar)

¿POR QUÉ EL HIJO DE PEPE AGUILAR FUE DETENIDO EN 2017?

En abril de 2017, José Emiliano Aguilar fue detenido en la frontera entre Tijuana y San Diego, luego de que se encontraran a cuatro ciudadanos chinos en el maletero de su automóvil. Ellos declararon que habían aceptado pagar entre 3,000 y 60,000 dólares si lograban ingresar a Estados Unidos.

En septiembre de ese mismo año, el hijo de Pepe Aguilar fue condenado a tres años de libertad condicional por intento de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos desde México.

Además, de la libertad condicional, la pena impuesta al hijo del cantante y actor incluyó seis meses de rehabilitación en un centro de terapia psicológica.

José Emiliano Aguilar fue condenado a tres años de prisión suspendida por trafico de personas (Foto: Instagram)

Tras darse a conocer la decisión del juez, el cantante habló ante los medios: “Tenemos una felicidad tremenda de que mi hijo no esté en la cárcel y también una responsabilidad de ayudarle lo más que se pueda”.

Desde ese momento, José Emiliano Aguilar ha mantenido su vida lejos de los reflectores, así que poco se sabía del hijo de Pepe Aguilar hasta hace unos días que posó para una foto y fue compartida por el cantante en las redes sociales.