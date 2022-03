Los dos cantantes mexicanos Pepe Aguilar y El Fantasma están alistando su segunda canción juntos en menos de un año, lo que da a entender que se han entendido muy bien musicalmente y también fuera de los escenarios. Es más, los dos han revelado que han formado una amistad tremenda ni bien se conocieron.

Aunque en el pasado no han coincidido mucho, aunque sí sabían de quién se trataban mutuamente, los dos artistas han encajado a la perfección y solo basta ver su primera canción juntos para darnos cuenta de que a los fanáticos del regional mexicano les ha gustado esa frescura y mezcla.

Por ejemplo, el videoclip de la canción “Tus desprecios” que se ha subido a la plataforma de YouTube ya tiene más de 13 millones de visualizaciones en poco más de 9 meses, marcando una cifra importante para los dos, razón por la que ya están trabajando en “Enseñanzas de los viejos”.

¿CÓMO SE CONOCIERON PEPE AGUILAR Y EL FANTASMA?

En una reciente entrevista con el programa “Pepe´s Office”, El Fantasma contó cómo fue que conoció a Pepe Aguilar para trabajar en una colaboración. Según lo que cuenta, todo empezó con una llamada de teléfono cuando se encontraba en Mazatlán con su familia mientras disfrutaba de unas vacaciones.

“El año pasado, en 2021, estábamos en Mazatlán de vacaciones con la familia y me marcaron. Era mi compa y me dijo que tenía un tema y que llevaba mucho tiempo escuchándome. Desde que lancé mi carrera ha estado oyendo mi música y se me hizo interesante que ya sabía mucho de lo que hago”, indicó el artista mexicano.

De esta manera fue que inició el contacto preliminar para luego trabajar en el tema que lanzaron juntos, el cual lleva como nombre “Tus desprecios”.

Ambos cantantes mexicanos están a poco de lanzar "Enseñanzas de los viejos". (Foto: El Fantasma / Instagram)

EL CARIÑO DE EL FANTASMA POR EL PADRE DE PEPE AGUILAR

El Fantasma también contó que, cuando estaban los dos reunidos, cantó un tema muy antiguo del mítico Antonio Aguilar y a Pepe le gustó mucho, al extremo de proponerle grabar juntos, pero fue grande su sorpresa cuando le dijo que su padre ya lo había hecho hace mucho tiempo. Aquella canción fue “Rama seca”.

Al darse cuenta de que el artista de 32 años era muy fanático de su padre, Pepe Aguilar le regaló unos trajes de charro que le pertenecían a Antonio Aguilar, demostrando la estrecha amistad y confianza que han formado.

¿DE QUÉ TRATA “ENSEÑANZAS DE LOS VIEJOS”?

La nueva canción que muy pronto lanzarán Pepe Aguilar y El Fantasma habla sobre el crecimiento de una persona normal y de las enseñanzas que, a lo largo de su vida, recibe por parte de las personas mayores que lo rodean, siendo los padres y abuelos los que generalmente cumplen este rol familiar.

Además, la disquera encargada de la producción del video y la canción ha dejado en claro que se trata de un trabajo 100% mexicano de pies a cabeza, dándole un mayor significado al trabajo, con el que esperan ser de agrado de muchos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA CANCIÓN “ENSEÑANZAS DE LOS VIEJOS”?

Por más que haya mucha expectativa desde que las redes sociales albergaron la noticia de una nueva colaboración entre Pepe Aguilar y El Fantasma, ninguno de ellos ha revelado cuándo conoceremos esa nueva melodía.

Los productores de la nueva canción tampoco han dado la información sobre la fecha de estreno, por lo que este dato continuará siendo un misterio hasta que alguno de los implicados lo manifieste para sus fanáticos.