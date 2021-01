“Ventaneando” es un programa de televisión mexicano producido y transmitido por TV Azteca que cumplió 25 años al aire tras haber sido estrenado el 22 de enero de 1996. Con motivo de su aniversario, se realizó una edición especial en el que estuvieron presentes los conductores que participaron en ella, entre los que destacó Juan José ‘Pepillo’ Origel, quien además de ser uno de los primeros presentadores, se caracterizaba por sus incisivos comentarios.

Durante su emisión, ‘Pepillo’ fue consultado por qué había abandonado la conducción del programa, y aunque hace un tiempo ya lo había señalado en una entrevista a otro medio, dio a conocer las verdaderas razones de su salida.

Inicia su carrera como actor, con la telenovela Vivo por Elena, donde interpreta a 'el Panameño'. (Foto: Pepillo Origel / Instagram)

¿POR QUÉ SALIÓ DE “VENTANEANDO”?

Fue la propia Pati Chapoy, conductora y directora de “Ventaneando”, quien le recordó a Juan José cómo se fue de la casa televisora que lo acogió. “¿Te acuerdas cuando tuviste los tamaños para decirme: ‘Ya me voy a Televisa porque me pagan más y allí me chiquean’?”.

Ante la interrogante, ‘Pepillo’ sólo atinó a decirle: “Me corriste muy feo”, a lo que ella le respondió: “Cuál te corrí, si te fuiste” y le manifestó que se “había ido como las chachas”. Para poner más sazón a este momento, intervino Pedro Sola, quien le dijo que para cambiar de empresa lo habían convencido a “billetazos”, generándose risas.

Después de ello, Origel se animó a contestar. “Hay momentos que se presentan en tu vida y tienes que aprovecharlos. Era una oportunidad que se me estaba presentando, dije: ‘Voy a estar solo, va a ser mi programa y se me presentó’. A lo mejor si lo hubiera dudado, no hubiera pasado nada, pero lo aproveché y mira bendito sea Dios que he estado aquí, allá y acullá”.

Como se recuerda, tras dejar “Ventaneando”, donde estuvo un año, ‘Pepillo’ fue llamado para conducir “La Botana” y “La Oreja”, en Televisa. Pero tras su salida, en 1997, también se fueron con él la productora Carmen Armendariz y parte de su equipo; es decir, de un momento a otro, el programa de espectáculos de TV Azteca se quedó en la nada; algo que disgustó a Chapoy.

MÁS INFORMACIÓN: Laura Bozzo afirma que Pati Chapoy fue el motivo por el que se fue de TV Azteca

Juan José y Paty Chapoy con quien tiene una gran amistad. (Foto: Pepillo Origel / Instagram)

PEPILLO CONTÓ EN OTRA ENTREVISTA QUÉ LO MOTIVÓ A DEJAR “VENTANEANDO”

Hace un tiempo, en una entrevista al programa ‘La última y nos vamos’, de Unicable, ‘Pepillo’ Origel contó cómo fue la gran oportunidad que se le presentó para cambiar de casa televisora, las diferencias con su entonces jefa y qué fue lo que lo motivó a renunciar a “Ventaneando” en 1997.

“Una vez que yo me encuentro en una fiesta con Emilio chico [Azcárraga Jean] y me dijo: ‘Si algún día yo estuviera en Televisa [a cargo], el primero que tienes que estar eres tú’; y me lo cumplió. El señor Don Emilio muere y a los poquitos meses dice: ‘Tráiganse a éste’”, manifestó.

Si bien, aún no tenía una decisión tomada, lo que lo llevó a aceptar la propuesta fue un desencuentro con su entonces jefa. “Yo tenía mis vacaciones a Madrid e Ibiza, pero Pati me dice: ‘No, es que no te puedes ir de vacaciones porque tengo un evento familiar’. Le dije: ‘Pati, me tengo que ir, yo ya tengo el avión todo listo’, y me fui a Ibiza”.

Pese a que se generó malestar, ellos limaron asperezas cuando el padre de Origel falleció. “Me habló para darme el pésame. Yo la quiero mucho. Nunca voy a dejar de decir que gracias a Pati Chapoy aprendí muchas cosas”.

Aunque hace unos meses, Juan José ‘Pepillo’ Origel anunció su retiro de la televisión, él aceptó la invitación del programa “Hoy”, donde actualmente tiene una participación especial.