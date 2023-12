La épica saga de Percy Jackson regresa con una nueva adaptación en forma de serie a través de Disney Plus. Esta vez, la plataforma de streaming apuesta por un elenco fresco y emocionante para dar vida a los queridos personajes de Rick Riordan. A continuación, te presentamos la lista completa de actores y los roles que interpretarán en esta nueva versión de “Percy Jackson and the Olympians”.

La historia del joven semidiós ha cautivado a los lectores desde la publicación de la primera novela, “El ladrón del rayo”, en 2005, que vendió 1.2 millones de copias en sus primeros cuatro años. A pesar de su éxito literario, la anterior adaptación cinematográfica dejó a muchos fanáticos insatisfechos, lo que hace que las expectativas para esta serie sean aún más altas.

La serie de Disney Plus promete una representación más fiel de la obra original y ha optado por un reparto que se ajusta mejor a la edad de los personajes en los libros. Atrás quedan las imágenes de Logan Lerman, ya que un nuevo grupo de actores asume los roles principales.

No te pierdas el emocionante tráiler de “Percy Jackson and the Olympians” y prepárate para sumergirte en esta nueva y prometedora aventura.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

1. WALKER SCOBELL COMO PERCY JACKSON

Walker Scobell interpreta a Percy Jackson, un joven semidios resultado de un romance entre una humana y Poseidón, el señor del mar y las tormentas. Sin embargo, gran parte de su vida no ha tenido conocimiento de ello, por lo que no terminaba de entender por qué era tan diferente al resto. No es hasta que la vida de su padre corre peligro que tendrá que enfrentar la realidad de su naturaleza.

Debido a su temprana edad, Scobell no tiene una cartera muy grande, pero lo habrás podido haber visto antes en “The Adam Project”, donde interpretó a la versión joven del personaje de Ryan Reynolds.

2. LEAH SAVA JEFFRIES COMO ANNABETH CHASE

Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase en "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney Branded Television)

Leah Sava Jeffries da vida a Annabeth Chase, otra semidiosa que, en esta ocasión, es hija de Atenea, la deidad griega de la sabiduría y la batalla estratégica. Antes de que Percy llegara a su vida, el personaje ya había pasado gran parte de su vida en el Campamento de Mestizos. Al igual que su madre, es muy inteligente y una gran guerrera.

Sava Jeffries también ha actuado en otros títulos como “Something From Tiffany’s” y “Beast”.

3. ARYAN SIMHADRI COMO GROVER UNDERWOOD

Aryan Simhadri interpreta a Grover Underwood en "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney Branded Television)

Aryan Simhadri interpreta a Grover Underwood, quien es presentado inicialmente como el mejor amigo de Percy que lo acompaña en el colegio como un niño normal. Sin embargo, los que han visto la película o han leído los libros sabrán que, si bien no es un semidiós, es un sátiro que puede ocultar sus patas de cabra con la apariencia de piernas humanas.

A diferencia de sus compañeros, Aryan Simhadri tiene un amplio historial de títulos antes de “Percy Jackson and the Olympians”, como “Más barato por docena” y “The Main Event”, ambas del 2020.

4. VIRGINIA KULL COMO SALLY JACKSON

Sally Jackson es la madre de Percy y quien ha tratado de criarlo como un niño común y corriente. Sin embargo, los semidioses no están a salvo en el mundo de los humanos, donde múltiples peligros los acechan, por lo que deberá llevarlo al Campamento de Mestizos antes de que sea tarde.

A Virginia Kull, la actriz a cargo de dar vida al personaje, podrás reconocerla por anteriores apariciones en títulos como “Big Little Lies”, “NOS4A2″ y “Gracepoint”.

5. GLYNN TURMAN COMO QUIRÓN / SR. BRUNNER

Glynn Turman como Quirón, también conocido como Sr. Brunner en "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney Branded Television)

El sr. Brunner es otro de los personajes que acompaña a Percy desde el inicio de la serie, pues es su maestro de latín. Sin embargo, pronto se revela que su verdadero nombre es Quirón y que el motivo por el que se encuentra en una silla de ruedas en realidad es porque es un centauro disfrazado de humano.

Otros actores y personajes de “Percy Jackson and the Olympians”:

Jason Mantzoukas como Dionysus / Sr. D.

Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Dior Goodjohn como Clarisse La Rue.

Charlie Bushnell como Luke Castellan.

Adam Copeland como Ares.

Olivea Morton como Nancy Bobofit.

Suzanne Cryer como Echidna.

Jessica Parker Kennedy como Medusa.

Lin-Manuel Miranda como Hermes.

Jay Duplass como Hades.

Timothy Omundson como Hefesto.

Lance Reddick como Zeus.

Toby Stephens como Poseidón.