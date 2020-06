Ana María Orozco, la actriz colombiana recordada por protagonizar la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, fue parte del elenco de la última serie Atresmedia, “Perdida”. La ficción española fue preestrenada a través de Atresplayer Premium el pasado 10 de enero y se emitió en Antena 3 desde el 14 de enero hasta el 24 de marzo de 2020.

“Perdida”, creada por Natxo López, a partir de la idea original de Ruth García, cuenta con 11 episodios de 50 minutos de duración, los cuales se rodaron íntegramente en exteriores e interiores naturales de Valencia y Bogotá, en más de 120 localizaciones diferentes.

Daniel Grao es el protagonista de la serie junto con Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solorzano, Melani Olivares y Verónica Velásques. A ellos los acompañan actores procedentes de España, Colombia, México o Cuba como Jon Arias, Adriana Paz, Luis Miguel Hurtado, Juan Carlos Messier, Pedro Suárez, María Barreto, David Trejos, Mario Bolaños, entre otros.

Tráiler de Perdida, serie de Antena 3

¿DE QUÉ TRATA “PERDIDA”?

De acuerdo a Antena 3, “Actualidad. Bogotá, Colombia. Una habitación de un hotel. Un hombre, Antonio, traga bolas de cocaína. Parece estar nervioso, pero él sigue tragando. Al terminar, se dirige al aeropuerto, callado, reservado. Allí es detenido.

10 años antes. Valencia. Antonio se dispone a comer en un chiringuito de playa junto a su mujer Inma y su familia. Su pequeña hija, Soledad, de cinco años, juega en la arena, cerca de la orilla del mar. La madre avisa a la niña, pero la pequeña no responde… Todos acuden a buscarla, no hay ni rastro. Es como si se la hubiera tragado el mar…

Así arranca 'Perdida', un thriller emocional de tensión que narra el viaje de unos padres que harán lo indecible para descubrir lo que ha pasado con su hija. Una trama que se desarrolla entre España y Colombia y donde un padre tomará la difícil decisión de adentrarse en lo más oscuro, en la prisión extranjera de La Modelo –Colombia-, para averiguar el paradero de su hija.

La serie narra el periplo que conducirá a esta familia a desvelar los auténticos motivos por los que una niña de cinco años desapareció sin dejar rastro. ‘Perdida’ pretende reflejar los distintos puntos de vista; cada personaje tiene una motivación y una circunstancia para actuar que legitimarán la necesidad de tomar decisiones extremas con el fin de recuperar y volver a abrazar a un hijo”.

Ana María Orozco interpreta a Milena Jiménez Mendoza en "Perdida" (Foto: Antena 3)

ANA MARÍA OROZCO EN “PERDIDA”

En una entrevista con Formula TV, Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón en “Yo soy Betty, la fea”, contó cómo se convirtió en Milena en “Perdida”: “El año pasado, en enero o febrero, me contactaron y me empezaron a contar acerca del proyecto y del personaje. Empezamos a conversar y una vez ellos fueron concretando sus fechas en Colombia, coincidió con que yo estaba grabando un trabajo en el país, así que pude reunirme con los productores y con el director general, con Juanma Manzanares, con Iñaki Peñafiel, con Alberto Carulo... Me contaron y me interesó muchísimo, me entusiasmó, hicimos unas pruebas de maquillaje y vestuario... Todo fue dándose de una manera muy orgánica”.

Además, relató su preparación para su papel en la serie española. “Es un personaje muy complejo y fuimos trabajándolo poco a poco. Teníamos muy claro la línea por la que iba pero también en el camino nos fue sorprendiendo. Cada uno de los directores - Iñaki Peñafiel, que es el director general, y los otros directores, Rafa Montesinos y David Ulloa - tenían su propia visión del personaje y entonces fue un trabajo de cómo compaginar esas tres visiones más la mía, lo que yo iba sintiendo... Siempre se habló también con el productor, Juanma Manzaneros. Se iba viendo en cada escena y en cada capítulo que el personaje iba a tener como un crescendo y se va descubriendo más sobre la vida de Milena: sobre su historia, su pasado, sus dolores, lo que puede llegar a ser... Todo eso va creciendo hasta el último capítulo. El alcance que tiene su dolor y su venganza. Fue una búsqueda, fuimos encontrando y nos sorprendió. Fue un trabajo muy exigente, de verdad de los más difíciles que he hecho, pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque es un reto muy grande”, explicó.

“Ella tiene todo un recorrido. Es una mujer que viene de no tener nada a tener la fama, el éxito, dinero... y ella se aferra totalmente. Esa es su identidad y desde ese lugar se siente poderosa. Luego está la madre que ama a su hija y que la quiere recuperar. Se debate entre lo que es ella y lo que puede, lo hará lo mejor que pueda. No es que sea mala en sí, sino que utiliza sus recursos”, agregó.