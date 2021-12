CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera y última temporada de “Perdidos en el espacio” (“Lost In Space” en su idioma original), serie de Netflix basada en la ficción original creada por Irwin Allen en 1965, las apuestas son más altas que nunca y los instintos de supervivencia de la familia Robinson se pondrán a prueba una vez más.

Tras pasar un año atrapados en un planeta misterioso, Judy, Penny, Will y el Robot intentan encontrar el titanio que necesitan para llegar a Alfa Centauri con los 97 jóvenes Colonos, pero antes necesitan descubrir los secretos que cambiarán sus vidas para siempre. En tanto, John y Maureen, con Don a su lado, luchan contra obstáculos abrumadores mientras intentan reunirse con sus hijos.

Mientras Judy intenta encontrar a Grant Kelly, Penny y Will exploran un túnel misterioso. A años luz de distancia, Maureen, John y Don buscan los restos del SRA. Esta vez, los Robinson están separados y enfrentan a la mayor amenaza alienígena hasta el momento.

Will consigue un corazón artificial cerca del final de la temporada 3 de "Perdidos en el espacio" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “PERDIDOS EN EL ESPACIO”?

Cerca del final de la tercera temporada de “Perdidos en el espacio”, Will se escapa para realizar una peligrosa misión por su cuenta, cuando los Robinson se dan cuenta se apresuran por ayudar al niño que logra conseguir un corazón artificial mientras todos los demás intentaban salvar a Alpha Centauri de los robots.

Maureen y John llaman a todos los Júpiter para reunir una gran cantidad de poder y recuperar los escudos, pero la intromisión de los robots lo complica todo. En tanto, Will se da cuenta que necesitan esconder el motor alienígena, así que le pide ayuda a Penny, quien en medio de su misión salva a un robot y consigue que se ponga de su lado. Los demás jóvenes hacen los mismo y consiguen un ejército de robots.

Mientras los adultos rescatan a los jóvenes y al motor, Will sube a un Júpiter pilotado por Smith y envía a su robot a conseguir refuerzos, pero nadie quiere luchar. El corazón de Will está dejando de latir, así que su robot lo cubre con una especie de armadura antes de que un rayo los impacte. Aunque el robot muere, logra salvar el corazón del personaje interpretado por Maxwell Jenkins.

Por otro lado, Maureen y John se llevan el motor, pero son atacados y resultan gravemente heridos. Gracias a un flashback de su infancia, logra despertar y continúa luchando por sus hijos y el resto de su tripulación. Asimismo, John logra asesinar a uno de los robots, pero los superan en número.

Felizmente, Will llega a tiempo junto a los robots que deciden unirse a él tras ver el sacrificio de Robot. El niño le ordena a SAR que apegue su motor, pero él se niega a hacerlo y ataca su corazón, pero esta vez, no le causa ningún daño, ya que Robot insertó algo que le permite volver en el cuerpo de SAR.

Smith estaba a punto de traicionar a todos, pero Robot lo evitó pidiéndole pilotar una nave para Will (Foto: Perdidos en el espacio/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “PERDIDOS EN EL ESPACIO”?

La tercera temporada de “Perdidos en el espacio” termina con los protagonistas restaurando la paz para abrir el camino hacia un futuro mejor. Penny termina el primer capítulo de su libro, donde relata que Maureen está en la órbita construyendo otra nave para reemplazar a la Resolute, y que los robots se liberaron de su antigua programación y son libres.

Judy continúa su trabajo de investigación, Will ha comenzado un proyecto de investigación sobre la relación Humano-Robot, y Smith confiesa sus crímenes y acepta su condena.

Una cena familiar y la conexión de Will con Robot marcan el final de “Perdidos en el espacio”, que como se confirmó en marzo de 2020 no tendrá una cuarta temporada. “Desde el principio, siempre hemos visto esta historia en particular de The Robinsons como una trilogía. Una aventura familiar épica en tres partes con un principio, un desarrollo y un final claros”, explicó anteriormente el showrunner Zack Estrin a Variety.

Will ha comenzado un proyecto de investigación sobre la relación Humano-Robot (Foto: Perdidos en el espacio/ Netflix)