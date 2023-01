“Perro perdido” (“Dog gone” en inglés) es la más reciente adición al catálogo de Netflix. Esta película será perfecta para aquellos usuarios que estén buscando una tierna historia familiar, de sanación y que involucre a tiernos lomitos. No se preocupen, esto no es un final al estilo “Marley y yo”.

La cinta está protagonizada por Rob Lowe, un conocido actor estadounidense que ha formado parte de decenas de series y largometrajes como “9-1-1: Lone Star”, “How to Be a Latin Lover”, “Holiday in the Wild”, entre otros.

El guion fue escrito por Nick Santora, pero se basa en el libro “Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home” de Pauls Toutonghi. Cuenta la historia de un padre e hijo que emprenden un viaje en busca de su perro perdido, pero, en el camino, también repararán su relación.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Perro perdido”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PERRO PERDIDO”?

¿Por qué Ginny estaba tan involucrada en encontrar a Gonker?

Aunque Gonker en realidad era el perro de Fielding, Ginny fue uno de los personajes más involucrados en tratar de encontrar al can. Esto se debe a que, de pequeña, ella también tuvo una mascota a la que quiso mucho, pero se perdió y, poco después, descubrieron que estaba muerto. Por eso, ella quería enmendar el hecho que no lo buscó lo suficiente, lo que podría haberlo salvado.

¿Cómo John aceptó a Fielding?

Uno de los conflictos durante toda la película era la presión que sentía Fielding de hacer algo relevante con su vida, en parte porque sus amigos estaban avanzando, pero la mayoría provenía de las expectativas que tenía su padre.

Durante su travesía en busca de Gonker, John conversa con los jóvenes campistas que cuentan sus propias experiencias con sus progenitores y cómo se rompieron las relaciones por temas parecidos a lo que ellos estaban viviendo. Por ello, John decide conversar con Fielding y decirle que está orgulloso de él, no por las cosas que consiga, sino por su carácter y ser buena persona.

¿Lograron encontrar a Gonker?

Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, la familia Marshall encontró a Gonker. Recibieron una llamada de un hombre que aseguraba haber visto a un animal de sus descripciones haciendo los mismos trucos de los que habían hablado.

Se dirigen al lugar, pero el perro no está por ningún lado. Ya estaban por irse, pensando que era otra pista que no iba a ningún lado, cuando Gonker apareció de entre los arbustos y fue corriendo hacia Fielding.