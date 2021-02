No hay celebridad sin perro. Para algunas celebs de Hollywood es un miembro más de la familia, para otras es el toque glamoroso. Lo cierto es que la cantante Lady Gaga es un poco de todo con sus tres bulldogs franceses llamados Miss Asia, Gustavo y Koji. Éstas son todas las veces que los perros de la también diseñadora de modas oriunda de NY fueron protagonistas de la noticia.

“Son mi inspiración para muchas cosas. Me han enseñado la importancia de vivir el momento, porque si no lo hago me perderé su preciosa carita. Son animales muy cariñosos y adorables, y este tipo de poesía es todo lo que engloba el arte, creo. Interacción. A Asia le encanta sentarse conmigo cuando toco un poco de jazz”, reveló la cantante a Karl Lagerfeld en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar.

Crítican a Lady Gaga por ponerle joyas a su perra

En una imágenes de julio de 2014, Miss Asia aparecía con aros, collares y pulseras, algo que despertó la alarma de los animalistas. “Mientras que Lady Gaga puede elegir sus vestidos bien elaborados y cómodos o incómodos, Asia no puede tomar esa decisión”, explicaba un representante de PETA a US Magazine.

“Está bastante claro que Gaga quiere a Asia, pero todos los perros lucen muy bien sin nada. El mejor accesorio para cualquier perrito es un buen arnés que lo invite a pasear”, agregaron desde la entidad animalista. Lady Gaga no hizo caso a las críticas y siguió publicando fotos de Asia con indumentarias.

Critican a Lady Gaga por ponerle joyas a su perra Miss Asia. (Foto: Instagram)

Le prohíben a Lady Gaga viajar con su perra

La superestrella del pop había solicitado viajar en agosto de 2014 con su bulldog Miss Asia al Japón y Corea del Sur como parte de su gira ArtRave: The Artpop Ball. Sin embargo, las autoridades le han dijeron que su mascota tendría que quedarse en Estados Unidos debido a las reglas de cuarentena.

“No dejarán que Asia entre en Asia. Algunas reglas de cuarentena. No sé qué voy a hacer sin mi bebé en Tokio. ¡Tenía tantos planes!”, reveló aquella vez la cantante.

Lady Gaga junto a sus tres bulldog francés Miss Asia, Gustavo y Koji. (Foto: Instagram)

Secuestro de los perros de Lady Gaga

La noche del último miércoles, Ryan Fischer, el paseador de los perros de Lady Gaga, fue agredido por unos delincuentes que le propinaron hasta cuatro disparos en el torso y se llevaron a dos de los tres animales que portaba. Se trata de los tres perros bulldogs franceses llamados Miss Asia, Gustavo y Koji.

La primera fue hallada por la policía minutos después de registrado el ataque al paseador pero los otros dos (Gustavo y Koji) permanecen con paradero desconocido. La cantante oriunda de Nueva York ha ofrecido una recompensa de US$500.000 para quien traiga a los animales de vuelta a casa.

El paseador de perros de Lady Gaga herido en el suelo. (Foto: ABC7)

Eran alrededor de las 10:00 p.m. del último miércoles cuando Ryan Fischer, de 30 años de edad, fue asaltado en la zona de West Hollywood, en Los Ángeles, por dos hombres que le dispararon cuatro tiros en el pecho para llevarse a los tres bulldog que paseaba propiedad de la cantante Lady Gaga.

Por el momento, tal y como informa TMZ, Lady Gaga, quien ha quedado conmocionada por el suceso, ha ofrecido los US$500.000 para quien encuentre a sus perros. Además, se ha sabido que la cantante pagará el dinero “sin hacer preguntas”, una condición que podría facilitar la entrega de los animales.