Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie son los personajes más queridos y populares de la televisión. “The Simpsons” han logrado calar en el corazón de los televidentes a lo largo de sus 30 años, las aventuras de los habitantes de Springfield han divertido a grandes y chicos convirtiéndose en iconos de la pantalla chica y parte de la cultura pop.

La popular familia amarilla , creada por Matt Groening, siempre ha dado de qué hablar ya sea por sus sátiras a las problemáticas de la vida real o por sus ‘predicciones’ que siguen sorprendiendo cada año. Y es que una de las razones más importantes por las cuáles sigue al aire, es el carisma de sus personajes.

Los Simpson constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada 1992-1993 en Estados Unidos (Foto: Fox)

La serie sigue la vida cotidiana de la familia y otros ciudadanos en la ciudad de Springfield , aunque siempre con Homero como su personaje principal. En cada temporada hemos disfrutado de diversos personajes, cada uno con una historia diferente, que se han robado las carcajadas del público. Aquí te contamos quienes han muerto y no volvieron a aparecer en el show, según el portal web “Screenrant”.

MAUDE FLANDES: Es la esposa de Ned Flanders. La actriz encargada de darle la voz a este personaje es Maggie Roswell, quien fue parte del programa desde la primera temporada. En el capítulo “Alone Again, Natura-Diddily”, Maude muere cuando disfrutaba de una carrera de automóviles fabry. Ella cae de las gradas, impulsada por unas camisetas de promoción que habían lanzado a Homer.

ALICE GLICK: Es una anciana que convenció a Bart de hacer tareas para su hogar a cambio de un sueldo. Pero cuando Bart ve que su pago solo fueron 50 centavos, comienza a detestarla. A menudo se la puede ver en el Hospital o el Asilo de ancianos. También tuvo breves partes en las cuales habla o se ríe. En “Hurricane Neddy” su salud es cuestionada. Alice Glick murió asesinada por un peluche robot en el episodio “Replaceable You” de la temporada 23.

RABINO HYMAN KRUSTOFSKY: Un personaje recurrente a lo largo de las primeras temporadas de “Los Simpson” fue el rabino Hyman Krustofsky. Es el padre decepcionado de Krusty, el payaso. El rabino era una figura severa pero cariñosa que inicialmente se desesperó de la decisión de su hijo de dedicarse a la comedia, pero finalmente llegó a aceptarlo. Fue asesinado en el primer episodio de la temporada 26, “Clown in the Dumps”.

EL GORDO TONY: Es un gángster de la mafia, con la voz de Joe Mantegna, apareció en el programa más de cincuenta veces antes de su prematura desaparición. Murió de un ataque al corazón en los brazos de Homero durante el episodio de la temporada 22, “Donnie Fatso”. Sin embargo, pronto fue reemplazado por su primo Fit Tony.

Los Simpson es una serie estadounidense de comedia, en formato de animación, creada por Matt Groening (Foto: FOX)

ÁMBAR SIMPSON: Es la mujer con la que se casó Homero durante su estancia en Las Vegas. Su primera aparición fue en el capítulo “Viva Ned Flanders” de la décima temporada, en donde Homero intentaba enseñar a Flanders como vivir la vida al estilo Simpson, obviamente con nefastas consecuencias. Pasado un tiempo, Amber reaparece en “Brawl in the Family” intentando recuperar sus derechos como esposa de Homero. La última intervención de este personaje fue en el capítulo “Jazzy and the Pussycats”, en donde se ve a la familia Simpson en su funeral.

EDNA KRABAPPEL: Era la profesora de cuarto grado de la Escuela Primaria de Springfield. Su voz en la versión original es doblada por Marcia Wallace, quién murió en 2013 víctima de una cáncer de mama. Por esta razón, Los Simpson optó por retirar su personaje Edna Krabappel. Ella murió en el episodio “Four Regrettings and a Funeral” de la temporada 25 atropellada accidentalmente por Homero, solo que no se nota como muere.

ENCÍAS SANGRANTES MURPHY: Fue un músico de jazz que tocaba el saxofón alto y es probable que su hermano perdido sea el Dr. Hibbert. Murphy enseñó a Lisa a tocar el saxofón y apareció repetidamente a lo largo de las primeras temporadas de la serie. La última aparición de Murphy fue cuando fue asesinado en “Round Springfield” de la temporada 6. En ese episodio se ve a Lisa tratando de cimentar el legado de su ídolo.

MONA SIMPSON: Ella fue la madre de Homero Simpson y la esposa de Abraham Simpson. El padre de Homero le había dicho a él cuando fue un niño que su mamá había muerto. Pero en realidad Mona abandonó a su hijo cuando él era pequeño, fugó en busca de personas que compartan sus ideales y se unió a la manifestación contra Montgomery Burns. Después de tratar su activismo ambiental, la serie le dio a Mona una muerte inusualmente digna cuando Homero usó sus cenizas sin saberlo para frustrar los intentos de Burns de arrojar desechos nucleares tóxicos en el Amazonas.

La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida de una familia de clase media Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield (Foto: FOX)

MÁS SOBRE “LOS SIMPSON”