Si bien Peso Pluma ha sido una figura muy discreta en redes sociales, mostrando en sus plataformas solo su trayectoria como artista, también ha sido el centro de especulaciones, como sus vínculos familiares con “El Culichi” o la identidad y ocupación de sus padres.

Del mismo modo, la celeb de México también ha sido relacionado con algunas figuras, como es el caso de Belinda, Odalys Velasco, Karla Rivas, la influencer Jeni de la Vega o Jailyne Ojeda, quien fue la protagonista de su video “Ella Baila Sola”.

A estas figuras se ha sumado Dania Méndez, la exestrella de “La casa de los famosos” y “Acapulco Shore”, con quien fue captado de la mano y paseando, además de protagonizar uno de sus videos oficiales.

Peso Pluma fue relacionado sentimentalmente con Becky G, Belinda y la modelo Jailyne Ojeda (Foto: Peso Pluma / Instagram)

DANIA MÉNDEZ Y PESO PLUMA EN EL VIDEO DE “BYE”

Dania Méndez protagoniza el video oficial de “Bye”, el tema que estrenó “doble P” el pasado 27 de mayo en su cuenta de YouTube y que en menos de 3 días ya acumula 10 millones de reproducciones y lidera las tendencias de búsqueda en la plataforma.

El clip cuenta con Edgar Nito como director y Dr. Eguiluz en el rol de productor, mientras que los compositores de la pieza son Jasiel Núñez, José Antonio Martínez Oviedo y el propio Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista urbano mexicano.

"Bye" es el último tema del artista urbano mexicano (Foto: Peso Pluma / YouTube)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del estreno son las escenas que protagonizan el cantante y la modelo, las cuales se grabaron durante las vacaciones que ambos tomaron en Punta Cana, República Dominicana.

En el viaje, el cantante grupero se mostró muy cariñoso con la regiomontana, algo que se destacó cuando, al llegar al aeropuerto de la CDMX, fueron captados de la mano, disparando los rumores de una posible relación.

En el video, la pareja comparte varios momentos románticos y varios besos, y aunque esto podría verse desde un punto de vista artístico, lo cierto es que la pareja se ha mostrado muy unida desde hace algunas semanas.

Dania Méndez y el artista grupero comparten varios besos en el video de "Bye" (Foto: Peso Pluma / YouTube)

LETRA DE “BYE”

¿Qué será? Tal vez la noche, como de costumbre, amanecerá / Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra / Pero es lo que hay ¿Y qué más da?

Quiero olvidar / Se va a lograr / El dolor / Poco a poco, se fue borrando / Tú y yo / Nuestra historia se ha terminado.

Yo sé, fue por bien de los dos / Tal vez el amor se acabó / No sé qué fue lo que pasó / Pero al chile sí me dolió.

Bye / Mejor sigue tu camino / Mientras fumo y tomo vino / Que estar contigo ya no me convino / Bye / Y ya me da igual que la neta / Me distraigo con princesas / Y a mí, tus besos, ya no me interesan.

(Bye / Pura Doble P / Ahí te va, chiquita)

El dolor / Poco a poco, se fue borrando / Tú y yo / Nuestras almas se abandonaron.

Yo sé, fue por el bien de los dos / Tal vez el amor se acabó / Tal vez seguimos en calor / Tal vez a mí no me ayudó.

Bye / Mejor sigue tu camino / Mientras fumo y tomo vino / Que estar contigo ya no me convino / Bye / Y ya me da igual que la neta / Me distraigo con princesas / Y a mí, tus besos, ya no me interesan / Bye