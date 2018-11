Pink en su faceta más deslumbrante: baila salsa, ritmos mexicanos y saluda en español

Polifacética y deslumbrante. Pink demostró su amor por México y compartió, a través de Instagram , sus mejores pasos de baile al ritmo de Víctor Manuelle.

La atlética cantante posteó un clip donde se le ve junto a su bailarín, quien le enseña unos trucos de salsa. Con un look muy relajado, Pink mostró su felicidad y escribió en español: "¡Salsa! Te amo, México".

Al ritmo de 'Ella lo que quiere es salsa', la intérprete de 'What About Us' se lució confiada y con mucho swing. Los comentarios de elogio no se hicieron esperar.

Por su parte, el compositor estadounidense de 50 años también compartió el clip de Pink y comentó, "Cuando @pink quiere bailar salsa. Chequen la música de fondo. Ella lo que quiere es salsa".

Al parecer, a Víctor Manuelle le encantó la idea de que Pink aprendiera a bailar este género con sus canciones. El post ya acumuló más de 324 mil corazones y muchos halagos por parte de sus seguidores.

En otra publicación, la estadounidense dejó un saludo a su público azteca y se dejó ver bailando un ritmo típico. "Viva México", recalcó, muy emocionada.