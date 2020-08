“Piratas del Caribe” fue una franquicia de películas de ciencia ficción y acción que causó una gran sensación en la primera década de los 2000, mostrando increíbles personajes e historias conectadas a lo largo de los siete mares. Entre todos, no hay duda que Davy Jones era uno de los más terroríficos, pero ¿por qué parecía un pulpo?

Algunos fans de la franquicia sabrán que Davy Jones no es un nombre cualquiera. Se trata de uno de los más famosos piratas delas historias marinas. Su leyenda data desde 1726 en el libro “Four Years Voyages of Capt. George Roberts” de Daniel Defoe, donde se le menciona como una especie de demonio que secuestraba marineros en el mar.

Sin embargo, este personaje no era representado como una criatura marina, a lo mucho se le veía como un esqueleto humano con su vestimenta de capitán. Fue en las películas de Disney que el personaje adoptó el clásico look de pulpo, con sus tentáculos en lugar de barba y tenazas en lugar de manos.

Aunque la mayoría simplemente adoptó esta versión como la original, algunos se han preguntado hasta el día de hoy por qué Davy Jones era representado como un pulpo. Screenrant ha hecho una recopilación de su historia para descubrir la verdad detrás de su terrorífica apariencia en “Piratas del Caribe”.

¿POR QUÉ DAVY JONES PARECÍA UN PULPO?

¿Por qué Davy Jones parecía un pulpo? (Foto: Disney)





Antes que nada, se debe aclarar que el diseño de pulpo de Davy Jones no es una mera coincidencia. Los guionistas trabajaron su historia a fondo en “Pirates of the Caribbean: At World’s End” explicando el motivo de su apariencia y todo se relaciona con Calypso, su amante cuando era un humano antes de convertirse en el capitán del Holandés Errante.

Davy Jones fue un gran marinero que se enamoró de Calypso, la bondad del océano, una deidad de los mares. Calypso le dio la tarea de guiar los espíritus de los que murieron en el mar y Jones aceptó este deber por amor a ella. Luego, lo abandonó no sin antes prometerle que se reunirían en tierra después de 10 años.

Davy Jones cuando era humano (Foto: Disney)

Pero Calypso, al igual que el océano, no podía estar ligado a nada ni a nadie. Después de una década cumpliendo con su deber, Jones regresó a tierra, pero Calypso no estaba allí para recibirlo. Traicionado, Davy Jones decidió buscar venganza y ayudó a la primera corte pirata a capturar a Calypso y ligarla a una forma humana, aprisionándola.

Adolorido por la culpa, se sacó su corazón y lo escondió en un cofre cerrado para no sentir el dolor de perderla. Después de eso, Jones abandonó sus deberes como guía de los espíritus y en su lugar comenzó a atacar barcos y a reclutar marineros que estaban a punto de morir. Los salvaría de la muerte si le sirvieran durante 100 años a bordo del Holandés Errante.

Calypso, interpretada por Naomie Harris (Foto: Disney?

Debido a que abandonó sus deberes sagrados, Davy Jones se fue consumiendo lentamente por la fauna y la flora acuáticas, adquiriendo características monstruosas como tentáculos. Su corrupción también afectó al barco y a la tripulación. Cuanto más tiempo le servía un marinero, menos humanos se volvía, y finalmente se fusionaban con el barco y perdían todo su sentido de sí mismos.

Si bien no se indica claramente cómo funciona este proceso, Calypso revela que esta maldición está ligada a los años de crueldad y corrupción de Jones. Al final de “Pirates of the Caribbean: At World’s End”, una vez que Will Turner se convierte en el capitán del Holandés Errante, la tripulación recupera sus formas humanas, lo que sugiere que lo que importa es el corazón del encargado de transportar almas.

Si su corazón es puro y obediente, entonces los holandeses y sus marineros pueden conservar su apariencia normal mientras vagan bajo la maldición del océano. Lastimosamente, esto no puede confirmarse del todo, ya que tendrían que pasar 100 años para saber si Will y los demás tripulantes se mantienen iguales o si se fusionarán nuevamente con el barco.

La tripulación de Davy Jones estaba ligada al barco (Foto: Disney)

