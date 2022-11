Como parte de los últimos estrenos programados para el mes, el pasado 23 de noviembre, Netflix lanzó “Plan de estudios”, la cinta polaca de acción y aventura protagonizada por Piotr Witkowski y dirigida por el reconocido director Daniel Markowicz.

La cinta sigue a Damian Nowicki (Piotr Witkowski), un expolicía que debe vengar la muerte de un gran amigo, quien cayó producto de una sobredosis, por lo que buscará acabar con la red de narcotraficantes que ha sumido a varios estudiantes en la adicción, empleando para esto las técnicas de investigación que aprendió años atrás y un arsenal de armas.

Pese a la trama cargada de acción, la película de Netflix sigue el esquema tradicional de las cintas del género, algo que si bien ha sido bien recibido entre los amantes de este tipo de cintas, también le ha costado el rechazo de otro sector, que la encuentra sin novedad.

Piotr Witkowski interpreta a Damian, un policía retirado que debe descubrir una red de tráfico de drogas (Foto: Netflix)

FINAL EXPLICADO DE “PLAN DE ESTUDIOS”

La cinta inicia con Damian ingresando de incógnito con unos mafiosos, a quienes pretende arrestar. Pese a que es descubierto, logra deshacerse de todos con relativa facilidad, aplicando sus conocimientos en artes marciales. Cuando está cerca arrestar al jefe de la operación, este le advierte que sabe de su esposa, por lo que ha enviado gente para que la visite.

Pese a que viaja a toda velocidad, es demasiado tarde: su esposa está muerta. Sumido en la depresión y el alcohol, recibe la visita de su mejor amigo Szymon, un profesor universitario que intenta animarlo con un nuevo caso de narcotráfico, el cual le costó la vida a uno de sus alumnos. Pero el exagente lo rechaza.

Días después, alguien ha acusado al profesor de distribuir fentanilo, por lo que, para evitar ser arrestado, se suicida. Damian sabe que todo esto se pudo evitar si aceptaba el caso y que la muerte de su amigo tiene un responsable.

Tras infiltrarse en el colegio como profesor suplente, Damian descubre que la escuela es el centro de la operación de drogas, por lo que empieza a desmantelar la organización, incluyendo a la agencia de seguridad que debería proteger a los estudiantes, pero que en realidad supervisa las actividades de los narcotraficantes.

El personal del colegio, como Agatha o el director Leszek Zamoyski, le muestran su apoyo desde el principio, mientras que la popularidad del profesor peleador crece entre los que no quieren que la escuela se convierta en un nido de criminales.

Pese a la resistencia inicial, los estudiantes terminan apoyando a Damian (Foto: Netflix)

¿Qué sucede al final de “El plan de clases”?

Si bien los matones intentan deshacerse del exagente, acusándolo de acoso o atacando a las personas cercanas a él, nada parece resultar, pues cada vez está más cerca de la verdad.

Es así como descubre que Stefan, el profesor de química y que padece de un trastorno del habla, es quien fabrica las drogas en la escuela, por lo que decide capturarlo. No obstante, este no es el líder, sino que es el propio director Leszek quien encabeza la organización, pues se cansó de enseñarle a alumnos que no quieren aprender.

Ayudado por los estudiantes que aprendieron defensa personal a su lado, Damian enfrenta a Leszek, apoyado por su ejército de matones, y quien toma prisionera a Agata.

Una vez que se abre paso entre los villanos, el policía recibe un disparo directo del director y, cuando está a punto de ser rematado, Kamil, el hijo de Szymon, venga a su padre lanzándole un contenedor lleno de gnomos de jardín.

