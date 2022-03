¿Qué sucederá con Ash Ketchum? Es uno de los personajes más populares de la historia de la televisión y los videojuegos. Hace más de dos décadas que se encuentra en la famosa serie animada, cazando pokémones, haciendo amigos y viviendo grandes aventuras. “Pokémon”, que dejó historias tan emblemáticos como la de Cubone, podría decirle adiós a su héroe. Esto es lo que se sabe de la situación de Ash.

Ash ha conseguido convertirse en campeón de la Liga Pokémon en Sun and Moon, uno de sus objetivos principales. El pequeño que salió para conocer a todos los pokémones está logrando todo lo trazado en la franquicia.

La popularidad de Pokémon inició en el plano de los videojuegos y, a pesar de haber pasado más de 20 años, se mantiene vigente por los nuevos episodios, las nuevas entregas en consolas, entre otros productos.

Mientras que “Pokémon Journeys” ya ha superado los 100 capítulos, muchos seguidores se han preguntado por el destino de Ash en lo que se vendrá para la famosa serie animada. Conoce aquí lo que pasaría con el protagonista.

Ash Ketchum en una pose característica en el anime. (Foto: OLM, Inc)

¿ASH KETCHUM SERÁ RETIRADO DE “POKÉMON”?

Todo parece apuntar que el tiempo de Ash Ketchum en “Pokémon” ya estaría llegando a su fin. El desarrollo de personaje, después de 20 años, ha conseguido casi todas sus metas, además de que en “Pokémon Journeys” tuvo momentos con personajes del pasado e icónicos personajes como Lucario y Gengar.

Además, Goh tiene todas las luces de ser el reemplazo de Ash en las próximas aventuras de la franquicia animada. En la serie animada, se lo ha visto ser protagonista de muchas aventuras, con una resolución que ha podido dejar atrás al que parecía el protagonista eterno de la ficción.

Mientras que Ash retoma puntos de su pasado, consigue sus metas, ya no quedaría más por hacer para el maestro pokémon más famoso de todo el mundo. Solo queda el enfrentamiento con Leon, quien está en la cima de los maestros, y Ash tendría que decirle hasta siempre a “Pokémon” después de dos décadas.

Ash junto a Pikachu en la serie animada. (Foto: OLM, Inc)

¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL NOMBRE SUDOWOODO?

Un usuario de Reddit descubrió una de estas bromas que la compañía introdujo en uno de los nombres de sus Pokémon. Se trata específicamente de Sudowoodo, quien había sido sujeto de polémica cuando recién se reveló su identidad en la segunda generación.

Este Pokémon sorprendió a muchos entrenadores por su peculiar forma de verse, indicando a simple vista que sería un Pokémon tipo planta, aunque este no fue el caso. En realidad, Sudowoodo es de tipo roca y es único de la especie imitación. Ni siquiera su pre-evolución que apareció en la cuarta generación comparte su especie.

Ahora, ¿qué pasó con la broma de The Pokemon Company? Según el fan de Reddit llamado ZixtyZix, había entendido el chiste de la compañía demasiado tarde, pero de todas maneras lo explica de manera breve para aquellos “tan lentos como él”:

“He sido un fan de Pokémon por más de 20 años, pero nunca me había puesto a pensar en el nombre (posiblemente porque tenía 5 años y no tenía ni idea de lo que “Pseudo” significa) o siquiera lo que significaba,” comienza el usuario en la red social.

“Probablemente ya es de conocimiento general este punto, pero quería compartir esta graciosa revelación a cualquiera que sea un poco lento para ver estas cosas como yo: Sudowoodo es un juego de palabras de “Pseudo Wood” (Pseudo Madera), porque es un Pokémon tipo roca que parece un árbol,” finaliza su post incitando a la comunidad para que comparta más descubrimientos de los nombres Pokémon.