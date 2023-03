Tras centenares demomentos inolvidables juntos en “Pokémon”, los legendarios Ash Ketchum y Pikachu abandonaron la serie para dar cabida a más personajes dentro de la ficción la temporada entrante. En ese sentido, y con más de 20 años siendo las estrellas absolutas, la icónica pareja animada dijo adiós a la creación de Satoshi Tajiri, Junichi Masuda y Ken Sugimori ante la llegada inminente de “Pokémon Horizons”.

Luego de varios años y más de mil enfrentamientos de por medio en los distintos gimnasios, Ash Ketchum tuvo que desprenderse de su rol principal y decirle adiós al anime japonés luego de más de dos décadas siendo la estrella de uno de los proyectos más vistos en el planeta.

Ash y Pikachu ya no serán los protagonistas de "Pokémon" la temporada que viene (Foto: Rafi / Twitter)

En ese sentido, el último episodio de “Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master” nos narró varios de los momentos más memorables de toda la franquicia oriental, no solo por la despedida del joven de Pueblo Paleta y su entrañable amigo amarillo, sino también al presenciar su nueva ruta alejados de Misty y Brock.

EL ADIÓS DE ASH KETCHUM Y PIKACHU EN “POKÉMON”

Durante los segundos finales de Ash y Pikachu en la trama, podemos ver que el entrenador Pokémon y la criatura logran encontrar dos sendas diferentes en su camino. Acto seguido, ambos deciden que el destino los guícome mientras tiran una rama que indique el trayecto a seguir.

En esa línea, y con el clásico cierre oriental que deja la emoción a flor de piel, el intrépido adolescente con gorra se aventura junto a su mejor amigo colorido en una travesía para buscar ser el mejor Maestro Pokémon de todo el mundo. Misión que, si nos ponemos quisquillosos luego de seguir la trama por casi 30 años, sabemos que nunca concluirá.

Ash Ketchum y Pikachu se encuentran en el primer episodio de la serie "Pokémon" hace más de 25 años (Foto: Pokémon)

No obstante, sería sumamente interesante ver la manera en que Ketchum logra desarrollarse cómo personaje una vez deje de ser la estrella absoluta del anime japonés, en especial, si tenemos en cuenta que no tendrá la presión de salir vencedor en cada uno de sus duelos.

SU FUTURO EN “POKÉMON” NO ESTARÍA DESCARTADO

Aunque su despedida signifique darles mayor protagonismo a otros personajes, el director de la serie Kunihiko Yuyama indicó que no descarta el retorno de la pareja a la serie animada. Eso sí, tal hecho tendría que darse de acuerdo a la narrativa que pretenden crear alrededor de Misty, Brock y otras figuras de la ficción.

Yuyama también señala que, luego de que Ash se coronara campeón mundial, existen pocas razones para seguir explotando la figura del originario de Paleta, o al menos eso intuye por ahora.

Recordemos que la salida del protagonista fue confirmada a inicios de este año por la propia compañía, siendo esto una noticia que consternó a todo su fandom mundial, en especial, a los millones de seguidores en todo Latinoamérica.

Ash Ketchum celebrando su título mundial junto a Pikachu, su mejor amigo (Foto: Toei Animation)

¿Será cierto que el fin del icónico anime esté cerca tras la ida de los dos personajes estrella? Pues, habrá que ver los nuevos episodios a estrenarse en “Horizons”.