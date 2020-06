Tras recuperarse del coronavirus, el actor Pold Gastello relató su experiencia como paciente de la enfermedad que viene afectando a miles de personas en el mundo. El intérprete de “Chapa tu combi", dijo que está seguro de quién lo contagió y advirtió a la población que tome las precauciones necesarias para no contraer la enfermedad.

“Yo no sé si fueron mis hermanos quienes me contagiaron o alguien cercano a nosotros porque la verdad es bien difícil saber. Uno se puede contagiar tocando algo simplemente. Me parece que hay que tener mucho cuidado”, señaló para el programa “Conexión” de RPP.

Además, Gastello reconoció que el estrés fue la principal razón para que sus defensas bajaran en tiempos de pandemia.

“Creo que he aprendido a dominar las cosas con la cabeza porque me yo me estresé. Seguramente mis defensas bajaron porque estuve estresado y eso me jugó en contra. Creo que hay que estar con el ánimo arriba y estar fuertes físicamente. Creo que hay que estar dispuestos a luchar. A mí me dio miedo y eso no ayudó”, explicó.

Además, el actor nacional dijo que su madre y sus amigos fueron pieza clave en su recuperación. “Mi madre estaba asustada, pero ella fue nuestra heroína. No sé cómo ella pudo gestionar tantas cosas en medio de todo este drama... Los del Minsa vinieron a mi casa cuando yo ya no estaba, pero todos pasaron por la prueba y dieron positivo. Cada quien vive esta enfermedad de manera distinta”, dijo.

“La rehabilitación es lenta, pero en mi casa yo aceleré el proceso en estos últimos días... Cuando estaba más lúcido y fui entendiendo ya empecé a cambiar un poco el chip... Me pasan a piso y me enteré que mucha gente hizo cadenas de oración y decían cosas maravillosas de mí, me puse a llorar, pero también fue como un cachetadón para decirme: ‘Ayúdate’. Ahí tuve un cambio definitivo del chip y los médicos se asombraron conmigo”, añadió.

