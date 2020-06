El actor Pold Gastelo brindó una entrevista a “América Hoy” sobre su actual estado de salud tras vencer al coronavirus y pasar veinte días internado en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) conectado a un respirador. Para Gastelo su recuperación ha sido una secuencia de milagros que le permitieron seguir con vida.

El artista señaló que antes de la entrevista tuvo que ordenar sus ideas, pues no recuerda muy bien todo lo que pasó cuando fue internado. “He tratado de armar un rompecabezas, porque hay un momento en que ya no me acuerdo de nada. Siento que ha pasado un milagro”, reveló.

Contó que cuando lo quisieron llevar de emergencias a un hospital ningún taxista lo aceptaba pues lo veían en mal estado y temían contagiarse. “Me veían tan mal que nadie quería cargar con ese bulto”, añadió.

Gastelo relató que llevó a su hermano a emergencias, quien ya estaba mal a causa del COVID-19, y veía a su otro hermano también enfermo. “Es muy difícil saber cómo te contagiaste. Somos la ‘vecindad del chavo’, vivimos muy cerca”, bromeó.

Admitió, también, que tenía fiebres altas antes de la crisis respiratoria que sufrió, pero trataba de buscar soluciones y evitaba preocupar a su familia. Sin embargo, ya hubo un momento que no pudo más. “Mi hermano se puso grave y lo tuve que llevar a emergencia (...) Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron”, acotó.

Fue un inquilino de nacionalidad venezolana quien lo encontró en mal estado y lo llevó a emergencias con una crisis de respiración. “Yo lo llamo a él una noche antes para que venga a mi casa a las 8 de la mañana porque tenía que salir a comprar unas cosas. Si es que no le digo eso, nadie me encuentra esa mañana”, concluyó.

