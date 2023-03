Al parecer, los escándalos y las polémicas son el hábitat favorito del influencer Poncho de Nigris. Resulta que, en las últimas horas, el presentador regiomontano señaló vía redes sociales que Nuevo León es el “Estados Unidos mexicano” debido a que fue seleccionado para ser lugar de la planta de fabricación de la compañía Tesla.

El pasado miércoles 1 de marzo de 2023, las controversias estuvieron a la orden del día en todo el mundo del internet, en especial, luego de que el controversial Poncho de Nigris señalara que Nuevo León es una de las potencias más resaltantes de todo México, situándola por encima de otras ciudades de todo el territorio mexicano.

El influencer mexicano posee más de 3 millones de seguidores en Instagram (Foto: Poncho de Nigris / Instagram)

En ese sentido, Alfonso de Nigris Guajardo optó por llamar a la mencionada entidad como el “Estados Unidos mexicano” , y como era de esperarse, el sobrenombre trajo más de un comentario en redes sociales y una que otra reprimenda hacia su persona.

¿POR QUÉ NUEVO LEÓN ES EL “ESTADOS UNIDOS MEXICANO” SEGÚN PONCHO DE NIGRIS?

Para De Nigris, en Nuevo León se encuentra lo mejor de lo mejor de todo México, ya sea a nivel deportivo, empresarial y mediático, por lo que no dudó ni un segundo en catalogarlo como una verdadera potencia ‘americana’.

“En Nuevo León están los mejores creadores de contenido, las mejores empresas mundiales, los más carelas de la República, los mejores equipos de fútbol y afición, montañas, emprendedores en potencia, somos el Estados Unidos mexicano, inalcanzable”, resaltó.

El empresario mexicano reveló las razones por las que cree que Nuevo León es una de las potencias de todo México (Foto: Poncho de Nigris / Instagram)

Lejos de retirar su frase, el hermano de los exfutbolistas Aldo de Nigris y Antonio de Nigris echó más leña al fuego y agregó un mensaje en redes sociales que seguirá dando de qué hablar en las próximas horas. “Se tenía que decir y se dijo”.

LA REACCIÓN DE LOS MEXICANOS AL TUIT DE PONCHO DE NIGRIS

Como era de esperarse, lo dicho por el empresario generó un revuelo entre los internautas de Twitter, quienes no dudaron en criticarlo ferozmente por tales aseveraciones a favor de Nuevo León.

Los internautas no perdonaron los comentarios del influencer mexicano (Foto: Poncho de Nigris / Twitter)

“Pudiendo ser creador de contenido, empresario, futbolista, etc, preferiste salir del hoyo con “La Tigresa”, “Sugar baby de “La Tigresa” no es lo mismo que emprender”, “Llevan meses sin agua, a una ciudad chin… no le faltan servicios básicos”, “Los mejores equipos de futbol jajajajaja”, “Ya deja las drogas”, “No todos los regios somos así, ignórenlo para que se vaya”, sostuvieron los seguidores de Poncho en la mencionada red social.