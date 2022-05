Alcanzó la fama en redes sociales con su ocurrente pero utilitario programa en YouTube, “Pongámoslo a prueba”, que trataba de demostrar si efectivamente los productos que promocionan diversas marcas o empresas son en realidad lo que dicen ser o se trata de algún tipo de publicidad engañosa o estafa, y lo hizo de la mano de su compañera y amiga Anita, quien sorprendió a todos al alejarse del programa luego de la breve paralización de las grabaciones que hubo durante el confinamiento por la pandemia. Meses después Jimmy Álvarez cuenta la verdad de su salida.

El ahora influencer Jimmy Álvarez fue entrevistado hace poco en el canal de los Eliot Awards y ahí recordó detalles de cómo fue formándose la idea de “Pongámoslo a prueba”, qué hacía antes de convertirse en toda una celebridad de TikTok y las redes, y qué ocurrió con Ana Alexandra Núñez, o simplemente Anita.

Como se sabe, Anita es cocreadora del canal y llamó poderosamente la atención que el año pasado, tras el reinicio de las grabaciones de los programas, Núñez simplemente ya no estuviera. Álvarez había evitado referirse al tema en su propio canal de YouTube pero esta vez en el evento que reconoce a los líderes digitales sí se tomó el tiempo de responder a la pregunta que casi todos sus seguidores le habían venido realizando desde el 2021.

El líder digital sigue con el proyecto que comenzó junto a Anita (Foto: Jimmy Álvarez / Instagram)

¿POR QUÉ ANITA DEJÓ DE GRABAR “PONGÁMOSLO A PRUEBA” CON JIMMY ÁLVAREZ?

En la entrevista para los Eliot Awards, Jimmy Álvarez explicó los motivos por los que Anita y él dejaron de grabar juntos “Pongámoslo a prueba”; además indicó qué tipo de relación tienen ahora que ya no son socios en la industria digital.

“La pandemia, me imaginó que a todos les pasó en distintas relaciones, tanto de amistad o familiar, hizo que las cosas cambiaran muchísimo. En nuestro caso, nos alejamos; yo estuve encerrado dos años porque una persona mayor en mi casa tiene diabetes y yo la quise cuidar muchísimo”, relató el youtuber.

“Entonces eso fue todo un tema, no podíamos grabar juntos y eso empezó a hacer, que no tuviéramos buena comunicación, tuviéramos diferencias, y cada quien empezó a emprender sus proyectos”, agregó el youtuber, quien también indicó que su amistad con Anita ha cambiado, se ha enfriado, ya no es la de antes.

“Anita sacó videos en Twitch y TikTok y le ha ido muy bien, seguimos hablando y todo, pero ya no es esa comunicación que teníamos, y pues es normal. No en todas las amistades ni en todas las relaciones duran para siempre, ‘¿no? Acabó, acabamos bien, pero ya nos separamos”, desveló.

JIMMY ÁLVAREZ ESTÁ CONTENTO CON LA ACOGIDA QUE TIENE “PONGÁMOSLO A PRUEBA”

De otro lado el también empresario se mostró feliz por las nuevas audiencias que están siguiendo su espacio, en donde su mayoría son niños y resaltó la importancia social que deben de tener los actuales creadores de contenido para dar pie a los valores de las infancias.

“Es el mejor público, me da la sensación de que estoy haciendo bien las cosas [...] Creo que algo muy triste en las redes sociales es cuando dan alcance a gente que crea contenido que mal influencia a la sociedad y a los niños. Cada vez es más fácil viralizarse, pero también el mismo alcance es lo mejor porque permite ver a gente que ayuda, que hace contenido cuidando a los animales, al medio ambiente, eso es increíble”, aseveró.