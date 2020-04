El final de la primera temporada de “Médicos Línea de Vida” ha dejado en shock a sus seguidores, ya que la serie cerró algunas historias, dejó tramas pendientes para la segunda entrega y sobre todo abrió la puerta a la posibilidad de que Ana Brenda Contreras regrese a la nueva temporada de la recordada serie “Por amar sin ley”.

La segunda temporada de la historia original de José Alberto Castro llegó a su fin el 26 de julio de 2019. Durante esta entrega, la muerte de Alejandra fue una total sorpresa. Tras haber recibido un balazo en el abdomen en un tiroteo, y de pasar varios días luchando por su vida, la protagonista de “Por amar sin ley” perdió la batalla contra la muerte.

Esta situación motivo a los abogados de Vegas y Asociados que lucharon hasta el final para descubrir al culpable de la muerte de su amiga, así que obtuvieron el video donde se ve al “Ciego” llegando al restaurante donde asesinaron a Alejandra. Ellos consideran que esa pieza en el rompecabezas, los ayudará a demostrar que fue el responsable de la muerte de su compañera.

Todos se encuentran ante el juez, para litigar el destino de uno de los casos más importantes de la trama, pero esto recién se sabría en la tercera temporada y con la fusión de los universos “Por amar sin ley” con “Médicos Línea de vida”, se ha comenzado a rumorear que Ana Brenda Contreras regresará a la serie para meter a la cárcel al responsable de sus situación.

Por amar sin ley- Muerte de Alejandra

¿QUÉ DICE ANA BRENDA SOBRE SU POSIBLE REGRESO A LA SERIE?

La actriz mexicana, que hasta ahora había guardado silencio sobre este asunto, habló por primera vez en un reciente vídeo que compartió en su canal de YouTube de la posibilidad que existe de volver a interpretar a Alejandra Ponce en la exitosa telenovela de Televisa.

“Por amar sin ley es un proyecto que amo y adoro, ustedes saben cómo amo yo esa producción, cómo además este proyecto en especial los que estábamos en el elenco nos hicimos así como hermanos entonces es un proyecto que me encantaría, lo que pasa es que como ya lo había platicado antes no fue mi decisión lo que pasó con el personaje”, admitió Ana Brenda.

Ana Brenda se sinceró en su canal de YouTube y contó que se encuentra emocionada con el posible regreso de su personaje a "Por amar sin ley" (Foto: Televisa)

“Yo hubiera querido que al personaje no le pasara nada, que solamente se hubiera ido de viaje o que, en su defecto, me hubieran esperado como se hace normalmente que se graba una temporada, dejas pasar unos meses y se graba otra temporada de la serie. No se pudo por decisiones de la empresa y por eso yo no pude continuar”, explicó.

La actriz reconoció que para ella también fue una sorpresa enterarse de que su personaje podría estar vivo y aseguró que, aunque nada le haría más feliz que volver a formar parte de la producción de José Alberto Castro, por tiempos aún no se ha concretado su regreso.

“Una vez más por decisiones de la empresa de repente se presenta esto y yo me estaba enterando como ustedes. Obviamente que yo con ‘El Güero’ (productor) tengo excelente comunicación y ya me había platicado la posibilidad y la idea de qué opinaba y por cuestiones de tiempo en realidad es que no se ha cerrado nada como tal, pero me encantaría”, se sinceró.

VIDEO RECOMENDADO

Por amar sin ley- Alejandra recibe un disparo