La primera temporada de “Médicos Línea de Vida” terminó el lunes 9 de marzo de 2020 con un episodio que cerró algunas historias, dejó tramas pendientes para la segunda entrega y sobre todo abrió la puerta a la posibilidad de que Ana Brenda Contreras regrese en la nueva tanda de episodios de “Por amar sin ley”.

El productor José Alberto Castro fusionó el universo de “Por amar sin ley” con “Médicos Línea de vida”, telenovela protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas. Esto podría cambiar el rumbo de la ficción estelarizada por David Zepeda y Altair Jarabo.

Por amar sin ley- Muerte de Alejandra

Al final del último episodio de “Médicos Línea de vida”, Alonso Vega le agradece a Gonzalo por los cuidados de un paciente y éste le asegura que su situación es cada vez mejor por lo que ya es momento de despertarla poco a poco.

Cuando ambos entran al cuarto del hospital, se encuentran Paula Ruiz (Azela Robinson), la madre de Alejandra Ponce, cuidando a una misteriosa mujer, y aunque no se le ve el rostro en ningún momento todo hace suponer se trata de la famosa abogada que supuestamente murió en la segunda temporada de “Por amar sin ley”.

¿CÓMO REACCIONARON LOS FANS DE “POR AMAR SIN LEY”?

Aunque no hay nada oficial y por el momento solo se trata de especulaciones, los seguidores de la telenovela de Televisa y de Ana Brenda están más que encantados con la posibilidad. “Qué buena noticia Ana Brenda mi abogada la más hermosa está viva. Hoy vi en la camilla si es ella”, escribió un usuario en Instagram.

“Que alguien me explique el final, ¿qué hacía la mamá de Alejandra ahí? ¿Quién era la mujer? ¿Es acaso Alejandra?”, se preguntó intrigado una televidente en Instagram.

“Me quedé con la duda en la última escena, ¿sería Alejandra la que estaba en la cama del hospital?”, se puede leer en otro de los comentarios.

¿CÓMO MURIÓ ALEJANDRA PONCE?

En los primeros capítulos de la segunda entrega de “Por amar sin ley”, se desata una balacera en medio de un restaurante y Alejandra recibe un disparo en el estómago que finalmente le ocasiona la muerte.

Luego de varios días de permanecer en observación en el hospital, Alejandra es desconectada frente a Ricardo Bustamante, el amor de su vida. En su entierro Ricardo le promete vengarse de los responsables del crimen.

Sin embargo, por lo visto en el final de “Médicos Línea de vida”, al parecer Alonso planeó todo para evitar que ‘El Ciego’ terminara con su vida. ¿Qué pasará si Alejandra está viva?

Por otro lado, recordemos Ana Brenda abandonó “Por amar sin ley” debido a que no podía continuar grabando la telenovela ya que tenía otro compromiso de trabajo.

“Cuando yo hice la primera temporada de Por amar sin ley era mi último proyecto con Televisa, al ver el éxito que tuvo deciden hacer otra temporada y me dice José Alberto Castro [el productor], ‘o sea no puedo hacerla sin ti’, este es un elenco coral y todos los personajes son importantes y Alejandra es parte superimportante de esta historia. Entonces se suponía que yo al terminar Por amar sin ley me iba a tomar tres meses de vacaciones para empezar Dynasty y usamos esos tres meses para grabar la segunda temporada”, explicó en su momento.