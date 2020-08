Ha pasado más de una década desde que Allisson Lozz decidió retirarse del mundo de la actuación, y aunque muchos guardan la esperanza de volver a verla nuevamente en algún proyecto televisivo, la quien fue protagonista de “Al diablo con los guapos” echó por tierra las ilusiones de la audiencia.

Y es que la exactriz aseguró que jamás volverá al mundo del entretenimiento. De acuerdo con una publicación de People en español, la joven de 28 años dio las verdaderas razones de su alejamiento de la pantalla chica y de los melodramas.

Allisson asegura que tras dejar el mundo de la actuación se siente plena y feliz (Foto: Allisson Lozz / Twitter)

Actualmente, se desempeña como consultora de una reconocida marca de cosméticos, así lo hizo saber en su cuenta de Twitter donde se animó a contar algunas de las actividades que viene realizando.

“Muchas cosas se juntaron y por eso decido hoy abrir un poco de mi vida a todos, junto con mis nuevos negocios que me tiene muy emocionada. Soy fotógrafa hace unos años y ahora estoy en Mary Kay. Muy feliz y con metas de todo tipo, y sobre todo con mi familia y mi Dios Jehová”, se lee en el tuit.

JAMÁS VOLVERÁ A ACTUAR

Lozz usó sus redes sociales para señalar que no volverá a actuar porque era infeliz en el ambiente artístico, del cual dijo que no guarda los mejores recuerdos.

“No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender, pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles. No creo regresar ya nunca, ¿por qué? porque necesitaría todo un libro en blanco para enumerar las razones; pero todo se engloba en que ahora soy muy feliz”, precisó.

Según el medio de espectáculos, la muchacha, ahora madre de dos niñas, aseguró que el tiempo que participó en telenovelas fue una etapa muy difícil.

“No hay punto de comparación. Antes estaba sola y con mucho dolor, muy joven y muy enferma. Ahora sigo enferma por tanto que trabajé en mi infancia y adolescencia bajo mucho estrés y comiendo muy mal, pero hoy tengo a mi Dios, a la hermandad más hermosa JW, una familia y una incomparable esperanza”, escribió.

Allisson se casó en 2011 con Eliú Gutiérrez, con quien tiene dos hijas (Foto: Allisson Lozz / Twitter)

SU PASIÓN NO ERA LA ACTUACIÓN

En otro momento, Allisson Lozz contó que la actuación no era su verdadera pasión, contrario a lo que muchos creían, pues desde niña se había dedicado a trabajar en series infantiles como “Alegrijes y rebujos” y “Misión SOS”, para posteriormente aparecer en la novela juvenil “Rebelde”, entre otras más, siendo su última telenovela “En nombre del amor”.

“Me encantaba cantar, pero realmente ser actriz nunca fue mi sueño. Es algo que se dio, pero lo que amo es cantar y lo sigo haciendo”, aseveró.

Debido a que buscó sentirse plena, la joven se alejó de los set de grabación y actualmente se encuentra feliz con su familia y dedicándose a lo que realmente le gusta como la fotografía, vender cosméticos y otros productos de belleza.

“Casi todo lo que hago lo hago por esa misma razón, que me haga feliz. Es un privilegio que muy pocos se pueden dar: trabajar en algo que realmente te guste”, puntualizó.

