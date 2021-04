Andrés García, el más famosos galán de telenovelas mexicanas esta a punto de cumplir 80 años y decidió contar los secretos mejores guardados de su vida privada y carrera profesional. El actor de origen dominicano empezó a salir en la pantalla chica en los años 70 y se convirtió en el más popular de las últimas cuatro décadas.

Las telenovelas más exitosas que protagonizó son “La mujer prohibida”, “El cuerpo del deseo”, “Mujeres engañadas”, “El privilegio de amar” y “Con toda el alma” son solo algunas de las telenovelas que protagonizó. Sin embargo, las grandes compañías de televisión no siempre han querido a Andrés García y prueba de ello es que desde hace varios años, el legendario actor ha sido vetado de Televisa y TV Azteca.

De este tema habló el actor en su canal de YouTube y reveló que desde hace muchos años se encuentra en esta situación y todo es debido a que él es muy perfeccionistas, así que en muchas ocasiones tuvo problemas con la integrantes de producción.

ANDRÉS GARCÍA Y SU VETO EN TELEVISA

En los últimos días, uno de los fragmentos de su video se ha vuelto viral y en este, Andrés García habla del veto de Televisa. “Siempre estuve vetado. No les gustaba… les gustaba mi trabajo pero no les gustaba que yo no hacía lo que ellos querían. El que lo entendió mejor fue el padre de Arragayana, entendió que yo soy perfeccionista. Por qué iba a trabajar con un director que es un pendejo si yo dirijo mejor que él, por ejemplo. Y actores pendejos tampoco los acepto salvo que quieran aprender”, expresó.

“Si quieren aprender yo les enseño y rápido, como hice en todas mis películas y todas mis novelas. No salieron bien de casualidad, salieron porque yo fui a enseñarles a los que funcionaban, y a los que no mi contrato dice que los puedo despedir. Y a los que no aprendió, desgraciadamente”.

Hace varios años, en una entrevista en Radio Fórmula, Andrés García confesó “desconocer las causas por la cual estaba vetado”. Luego admitió que sospechaba “figurar en una lista negra”. En el año 2014 se unió a un grupo grupo de estrellas en una denuncia colectiva, acusando a las productoras en cuestión de vetarlos por su avanzada edad.