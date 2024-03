EL k-drama “Queen of Tears” (en español: “La reina de las lágrimas”) apunta a ser uno de los grandes estrenos de Netflix en el 2024, pues no solo narra una atrapante historia sobre una pareja que atraviesa una crisis matrimonial, sino que también nos da la oportunidad de ver en pantalla el talento de intérpretes de la talla de Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Park Sung-hoon y Kwak Dong-yeon. Así, tuve el placer de asistir a una conferencia de prensa en la que pude conocer a estas estrellas asiáticas y, por supuesto, me dieron varias razones para disfrutar de la comedia romántica. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, en las siguientes líneas, te cuento por qué debes agregar “Queen of Tears” a tu lista de visualizaciones.

Vale precisar que la serie coreana se estrena en Netflix Estados Unidos el sábado 9 de marzo del 2024. Sin embargo, en Latinoamérica, la plataforma nos obliga a esperar un poco más.

Lo cierto es que “La reina de las lágrimas” está programada para lanzarse en los países de América Latina el sábado 23 de marzo del 2024. Aunque ya sabes lo que dicen... lo bueno se hace esperar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Queen of Tears”:

¿POR QUÉ DEBES VER “QUEEN OF TEARS”?

1. Su historia no es la típica historia de los k-dramas

Para que te acerques un poco más a “La reina de las lágrimas”, tengo que presentarte su sinopsis. En ese sentido, debes saber que la producción se centra en Hong Hae In (Kim Ji Won), una heredera conocida como la “reina” de los almacenes Queens Group.

Ella está casada con Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), el director legal del conglomerado Queens Group, quien -a diferencia de su pareja- no proviene de una familia adinerada.

Entonces, la serie coreana nos acerca a su relación mientras atraviesa una gran crisis matrimonial, por lo que veremos si su amor es suficiente para que sigan juntos... contra viento y marea.

Kim Soo-hyun y Kim Ji-won son las figuras principales de uno de los posters oficiales de la serie "Queen of Tears" (Foto: Netflix)

2. Nos acerca al concepto de ‘chaebol’

Al igual que varios espectadores alrededor del mundo, me acerco a la cultura coreana a través de series y películas. Por eso, era importante para mí saber qué era lo que el público internacional podría encontrar más interesante sobre “Queen of Tears”.

Así, bajo la perspectiva de Park Sung-hoon (actor que interpreta a Yoon Eun-sung en la ficción), el show nos ofrece la posibilidad de acercarnos al concepto de ‘chaebol’.

“Que yo sepa, la palabra ‘chaebol’ solo existe en Corea, por lo que el público global puede echar un vistazo a la vida de la alta sociedad coreana y aspectos relacionados”, manifestó el artista ante mi interrogante.

Por si no lo sabes, el ‘chaebol’ es el término con el que los ciudadanos del país asiático se refieren a los conglomerados industriales usualmente dirigidos y controlados por una familia. Estos se caracterizan por su fuerte crecimiento y desarrollo tecnológico.

Al igual que Baek Hyun-woo, los espectadores de "Queen of Tears" podemos conocer más de cerca la dinámica que se vive en un 'chaebol' (Foto: Netflix)

3. El cambio de roles

Otro punto importante que tocaron los actores en la conferencia sobre “La reina de las lágrimas” era el hecho de que la dinámica de poder de la pareja protagonista es muy diferente a la de otras producciones.

En la serie, es ella y su familia quienes encabezan Queens Group, mientras él debe conformarse con ser el esposo de la “reina” a los ojos de todo el mundo.

Así, Kim Ji Won contó que se sintió atraída con la idea del cambio de papeles mientras leía el guion, por lo que esperaba que el público pudiera disfrutar de la historia tanto como ella lo hizo.

En "Queen of Tears", Kim Soo-hyun interpreta a Baek Hyun-woo. Él es el esposo de la heredera Hong Hae-in, por lo que es ella la que controla la dinámica de poder en su relación (Foto: Netflix)

4. Los diferentes tipos de amor

Evidentemente, el amor romántico es el gran protagonista de “Queen of Tears”. Sin embargo, de acuerdo con Kwak Dong-yeon (actor que interpreta a Hong Soo-cheol), la serie también le da espacio a otros tipos de amor, entre los que destacan el que sentimos por la familia y por los amigos.

En esa misma líneas, Kim Ji Won aseguró que el equipo quería retratar cómo el amor puede transformarse y cómo eso se traduce en un crucial viaje de crecimiento personal.

Kwak Dong-yeon interpreta a Hong Soo-cheol en la serie "Queen of Tears". En la instantánea, aparece junto a Lee Joo-bin. Ella es la actriz que le da vida a Cheon Da-hye, su esposa (Foto: Netflix)

5. La pareja protagonista

Como mencioné previamente, Kim Soo-hyun y Kim Ji-won asumen los roles principales en esta comedia romántica, por lo que podemos verlos trabajar juntos por primera vez.

Previamente, él se lució en proyectos como “Está bien no estar bien”, mientras ella fue una de las figuras del show “Mi diario de liberación”.

En ese sentido, Kim Soo-hyun, quien planea que su personaje sea un “ícono de la dulzura” para el público latinoamericano, reveló que su experiencia trabajando al lado de Kim Ji-won fue muy positiva.

La estrella surcoreana destacó el buen corazón de su compañera de reparto y aseguró que realmente estaba comprometida con su trabajo, llamándola una “actriz flexible”.

Lo cierto es que todos juntos planean cautivar al público internacional y es probable que más de un fan de los k-dramas ya esté listo para disfrutar de este show de la misma creadora de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”. ¿Eres uno de ellos?

Kim Ji-won y Kim Soo-hyun trabajan por primera vez juntos en la serie "Queen of Tears". Ambos interpretan a una pareja que atraviesa una fuerte crisis matrimonial (Foto: Netflix)

