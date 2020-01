Desde que la compra de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company se hizo oficial en marzo de 2019 se esperaban grandes cambios. Tal como indica Variety empezaron por hacer modificaciones en la parte ejecutiva, el jueves 21 de marzo, con el fin de generar ahorros de hasta US$2.000 millones, despidieron a 3.000 trabajadores.

Asimismo, intervinieron en algunos proyectos que estaban en procesos tempranos de producción y cancelaron otros como la segunda parte de Assassin's Creed, Chronicle 2, Cold Comfort, el nuevo filme de Marc Webb, Flash Gordon, dos filmes que iban a ser dirigidos por Shawn Levy llamados: 40 Thieves y And Then There Were None, un live-action de Play-Doh, la adaptación del libro Boogeyman de Stephen King, entre muchos otros.

En enero de 2020, Disney ha decidido cambiar el nombre de sus empresas y eliminar la palabra “Fox”. De acuerdo con Variety, ahora ‘20th Century Fox’ se llamará ‘20th Century Studios’, mientras que ‘Fox Searchlight’ pasará a llamarse ‘Searchlight Pictures’.

Por el momento, los nombres de los diversos canales y productoras que también pertenecían a Fox quedan igual, porque el tema continúa en debate.

Disney compró 21st Century Fox en marzo del año pasado (Foto: The Walt Disney Company)

El rebranding comenzó desde hace un tiempo, cuando Disney cambió la dirección de correo de los empleados. "Las direcciones de correo electrónico han cambiado para los empleados de Searchlight, con la dirección de fox.com reemplazada por una dirección de searchlightpictures.com.” señala el medio antes mencionado.

Además, en la versión estadounidense del póster de la próxima película de Searchlight,"Downhill", los créditos comienzan con “Searchlight Pictures Presenta”, es decir, la cinta de Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell será la primera en tener el nuevo nombre del estudio.

Del lado de 20th Century Fox la primera película en llevar el logotipo de 20th Century Studios será “Call of the Wild”, protagonizada por Harrison Ford.

THE SHAPE OF WATER es una de las películas producidas bajo el sello de Fox Searchlight (Foto: Fox Searchlight Pictures)

UNA NUEVA ETAPA

Aunque e cambio resulta impactante no es del todo sorpréndete, ya que era de esperar que Disney realice varias modificaciones tras la adquisición de 21st Century Fox, ya que esta última ún conserva otras divisiones como Fox News Network.

Por lo pronto, el objetivo de Disney parece ser desvincular la palabra Fox de sus empresas y así empezar una nueva etapa.

“Este es un momento extraordinario e histórico para nosotros, uno que creará un valor significativo a largo plazo para nuestra compañía y nuestros accionistas. Combinando la riqueza de contenido creativo y talento comprobado de Disney y 21st Century Fox se crea a la compañía de entretenimiento global preeminente, bien posicionada para liderar en una era increíblemente dinámica y transformadora”, dijo Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company, cuando la compra fue aprobada.