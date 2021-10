El ‘Día Mundial del Veganismo’ es una fecha que celebra la concientización sobre los derechos de los animales cada 1 de noviembre. Este movimiento también busca dar a conocer los beneficios que aportan a la salud y al medio ambiente el tener un estilo de vida libre de maltrato animal, pues el veganismo no solo abarca la alimentación, sino también otras áreas.

Como mencionamos líneas arriba, esta forma de vivir no solo se refleja en una dieta libre de ingredientes de origen animal, sino también promueve el uso de productos que no hayan sido probados en ellos, así como la compra de prendas o accesorios que no estén elaborados con pieles reales.

En otras palabras, la filosofía vegana respeta el mundo animal al reducir al máximo el consumo de carnes y derivados, así como el uso de cuero, lana, entre otros productos o materiales que hayan sacado beneficio de la explotación de los mismos.

La filosofía vegana tiene como fin una forma de vida de máximo respeto al mundo animal (Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 1 DE NOVIEMBRE?

El ‘Día Mundial del Veganismo’ tiene como celebración el primero de noviembre debido a que en 1944, “The Vegan Society”, fundada por Donald Watson junto a su esposa Elsie Shrigley, festejaba sus 50 años, así como también la publicación de su primer número del informativo “The Vegan News”.

¿CUÁNDO SE FUNDÓ “THE VEGAN SOCIETY”?

La sociedad vegana del Reino Unido se fundó en 1944, con apenas una docena de personas que la integraban. Esta organización educativa tiene como fin una forma de vida de máximo respeto al mundo animal: “Queremos un mundo en el que los humanos no exploten a los animales no humanos. Un mundo en el que los animales sean libres de existir por derecho propio. Promovemos un estilo de vida que excluye, en la medida de lo posible y práctico, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales con fines de alimentación, vestimenta o cualquier otra cosa”.

¿CÓMO NACIÓ EL TÉRMINO VEGANISMO?

La palabra ‘vegan’ fue acuñada por “The Vegan Society”. Fay K y G.Allan Henderson propusieron la palabra ‘allvega’ para denominar este estilo de vida y ‘Allvegan’ para la revista. Es así como Watson, cofundador junto con Shrigley, y el primer secretario de “The Vegan Society”, buscando una palabra más corta, abreviaron ‘allvegan’ a ‘vegan’. Algunos de los términos que fueron rechazados son ‘dairyban’, ‘vitan’ y ‘benevore’.