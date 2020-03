Harvey Weinstein era uno de los productores de cine más importante de Hollywood, pero todo el imperio que construyo junto a su hermano Bob se comenzó a destruir en octubre de 2017 ya que surgió el movimiento #Metoo para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense.

Todo este movimiento generó que muchas actrices, productoras y trabajadoras de Miramax y The Weinstein Company decidieron alzar su voz de protestas para denunciar que habían sido victimas de Weinstein por muchos años.

Una de las mujeres que fue maltratada es Jennifer Aniston, es así que el productor de Hollywood envió varios correos electrónicos asegurando que alguien debía “matar" a la actriz y así evitar caer en más desgracias. Además, solicitó ayuda a personalidades como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Weinstein solicitó matar a Jennifer Aniston

¿POR QUÉ HARVEY WEINSTEIN PIDIÓ QUE “MATARÁN” A JENNIFER ANISTON?

El famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, de 67 años, fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por el tribunal penal del Estado de Nueva York, después de que el pasado mes de febrero fuera hallado culpable de dos cargos, uno de ellos por violación.

En medio del juicio que se llevaba a cabo se hicieron públicos diverso correos electrónicos en las que su representante de Weinstein Sallie Hofmeister informó al productor a través de un email de que la revista Enquirer amenazaba con publicar una historia que señalaba que Aniston había sido también víctima de sus abusos.

La publicación afirmaba que la actriz le había contado a una amiga que Weinstein le había tocado el trasero en varias ocasiones durante eventos relacionados con el film “Derailed” (2005) y que “miraba fijamente su escote”.

Unos 45 minutos después de recibir el email de su representante con la información que pensaba publicar el Enquirer, Weinstein respondió con un escueto correo: “Alguien debería matar a Jennifer Aniston”.

Unos 45 minutos después de recibir el email de su representante con la información que pensaba publicar el Enquirer, Weinstein respondió con un escueto correo: "Alguien debería matar a Jennifer Aniston".

Los emails forman parte de numerosos documentos registrados en la Corte Suprema de Manhattan, donde se ha estado juzgando a Weinstein desde el pasado 6 de enero, y que han sido hechos públicos un día antes de la lectura de su condena que ha tenido como resultado 23 años de condena contra el productor ejecutivo.

Tras conocerse esta lapidaria frase de Weinstein, el representante de Aniston, Stephen Huvane, afirmó que la información del Enquirer, que nunca se llegó a publicar, era “falsa”.

LA DIFÍCIL RELACIÓN ENTRE JENNIFER ANISTON Y HARVEY WEINSTEIN

Jennifer Aniston y Harvey Weinstein nunca han tenido una relación laborable muy saludable. Sin embargo, el productor nunca acoso sexualmente a la actriz, pero si la maltrato en algunas situaciones. La ex estrella de Friends reveló que el productor la intimidó en una ocasión para obligarla a vestir durante el estreno de la película Descarrilados (2005) uno de los diseños de la marca de moda Marchesa, que había fundado la que era entonces su esposa, Georgina Chapman.

“Recuerdo justo cuando la línea de ropa de Georgina Chapman estaba comenzando. Fue entonces cuando vino a visitarme a Londres mientras estábamos grabando. 'Él decía: ‘Me gustaría que usaras uno de estos para el estreno’”, recordó la actriz en octubre pasado.

“Revisé el catálogo y en ese momento la marca no era lo que es hoy. No era para mí. Él me dijo: ‘Tienes que ponerte el vestido’. Ese fue mi único bullying. Y yo dije: ‘No, no usaré el vestido’". Cuando ella se negó, él no volvió a insistir: “¿Qué iba a hacer?”, dijo Aniston. “¿Venir y obligarme a ponérmelo?".

Pero no todo quedó ahí. El día que se estrenó Descarrilados también vivió un momento realmente incómodo con el jefe de la productora Miramax.

“Hubo una cena el día de la premiere. Recuerdo que estaba sentada en la mesa con Clive Owen, nuestros productores y un amigo mío. Y literalmente Weinstein vino a la mesa y le dijo a mi amigo: ‘¡Levántate!’. Y yo estaba como, ‘Oh Dios’. Y entonces mi amigo se levantó y se movió y Harvey se sentó. Era un bruto y se comportaba de forma asquerosa". Esas fueron sus únicas dos experiencias con el famoso productor. Después de aquello, no volvió a trabajar más con él.

VIDEO RECOMENDADO

Harvey Weinstein declarado culpable de agresión sexual y violación. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR: