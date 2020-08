Aracely Arámbula es una de las actrices más exitosas de México. La intérprete de 45 años empezó su carrera desde que era muy joven y desde ese momento se ha ganado un espacio en el mundo de la actuación por sus personajes en “Soñadoras”, “Abrázame muy fuerte”, “La patrona” y desde el 2016 es “La doña”.

Sí bien, la actriz tiene muchos años en el mundo del espectáculo, son muchas las cosas que no se sabe sobre Aracely y en una entrevista con la revista People en Español hizo algunas confesiones sobre su vida privada y su carrera artística.

Una de las confesiones que ha causado mucha sorpresa entre sus fans es que su familia y allegados siempre la llaman Aracely, pero cuando está por la calle es muy común que la llamen ‘la chule', así que la actriz ha contado como es que nació este sobrenombre que es muy popular entre sus fans.

¿POR QUÉ LE DICEN LA CHULE A ARACELY ARÁMBULA?

Aracely Arambula ha dicho que no le molesta que la gente la llame ‘la chule’, pero ningún familiar se refiere a ella de esa forma. “En realidad nadie que me conoce, de mi gente cercana, me dice así pero yo sé que si en la calle alguien me dice ‘chule’ yo volteo”.

El apodo de ‘la chule’ se lo puso el periodista mexicano Juan José Origel. “Yo le decía a mi papá ‘chuleque’ por chulo y mi compañera Arleth Terán, que estábamos juntas en la escuela, me escucha por teléfono decir así a mi papá, entonces en mi salón todos me decían ‘chuleca’ y de ahí un día Pepillo escuchó y no supo bien qué era ‘chuleca’ y lo dejó en ‘chule’ y ahí quedó”.

Otra de las confesiones que hizo la actriz mexicana es que “La patrona” es su mejor telenovela que ha realizado.

“Es de mis mejores novelas, para mí eso fue un antes y un después en cuestión de actuación”.

Aracely Arámbula era Jacqueline de la Peña, una jovencita enamorada de su profesor de literatura (Foto: Instagram/Aracely Arámbula)

VIDEO RECOMENDADO

Aracely Arámbula reporta sus días durante cuarentena. (Video: Instagram)