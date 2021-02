Leticia Calderón y Yadhira Carrillo son dos actrices muy reconocidas en México, y aunque la primera continúa vigente y la segunda dejó hace más de una década los estudios de grabación, ambas han dado de qué hablar y no precisamente por su desempeño en las producciones en las que han participado, sino por su triángulo amoroso con Juan Collado.

A continuación, te contamos todo lo referente a la relación que mantienen la protagonista de “Esmeralda”, exesposa y madre de los dos hijos del abogado, y la actriz principal de “Amarte es mi pecado”, quien es la actual pareja de dicho personaje, que desde julio de 2019 se encuentra en el Reclusorio Norte por presunto delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

UNA RELACIÓN Y FAMILIA FELIZ

Lety Calderón comenzó un romance a fines de los 90 con Juan Collado, con el que soñaba tener una familia y tras varios años intentando, nació su primer hijo Luciano en 2004 y al año siguiente tuvo a Carlo, algo que la llenó de mucha dicha.

Aparentemente todo marchaba bien; sin embargo, ella jamás se dio cuenta que su relación se estaba deteriorando. Y es que según contó, el abogado nunca le dio pistas de que quería terminar.

Leticia Calderón pensaba que su familia era feliz, pero no se daba cuenta que su pareja estaba a punto de terminar la relación. (Foto: Televisa)

LLEGA LA RUPTURA

La ruptura fue sorpresiva, pues Collado la dejó sin avisar justo después de que ella había sido operada de la rodilla. “Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: ‘¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós?’ Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre”.

“Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso y ‘nos vemos al rato’ y nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe más”, contó la famosa a la periodista Mara Patricia Castañeda.

“No pasa nada. Las relaciones se terminan, el amor se termina, pero se finiquitan las cosas. Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si me dice: ‘Oye ya no te quiero, o sí te quiero, pero me encanta la parranda o me gusta alguien más. Adiós”, publicó Infobae.

YADHIRA CARRILLO Y SU ROMANCE CON COLLADO

Luego de que una revista publicó imágenes de Collado junto a Yadhira Carrillo, la actriz Leticia Calderón anunció su separación. Y a pesar de que habían dejado de ser pareja, ella contó que él siempre iba a su casa a pasar la noche.

Ocho meses después del fin de la relación, el abogado y Carrillo iniciaron su noviazgo y terminaron casándose en 2012.

MÁS INFORMACIÓN: Leticia Calderón y su extraña fobia a los gatos

La exactriz y el abogado se casaron en 2012 y se muestran en varias imágenes juntos en sus redes sociales. (Foto: Yadhira Carrillo / Instagram)

YADHIRA ASEGURA QUE NO FUE LA MANZANA DE LA DISCORDIA

De acuerdo con la también protagonista de “Palabra de mujer”, ella no destruyó la relación entre el abogado y la madre de sus hijos, pues ellos ya tenían varios meses separados y viviendo en casas diferentes.

“Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes. Cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith [Serrano]”, indicó. “Cuando Juan y yo estuvimos juntos, empezamos y nos conocimos, ya no tenía absolutamente nada que ver Leticia Calderón y Juan, él ya vivía solo en otra casa”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Yadhira Carrillo rechazó ir a Hollywood para interpretar un personaje que quería Britney Spears

¿COLLADO LE MINTIÓ A YADHIRA?

Según la propia actriz de “Imperio de mentiras”, el padre de sus hijos le habría hecho creer a la protagonista de “La otra”, que él había terminado con ella hace meses, pero no había sido así.

“Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer. Si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y si lo quiere creer que se lo crea, pero no es verdad. Yo no soy ninguna mentirosa, el señor se fue, sacó sus cosas el día que a mí me operaron de las rodillas y días antes habíamos estado juntos, habíamos viajado juntos, habíamos dormido juntos”, comentó.

La actriz da gracias a la vida por los dos hijos maravillosos que tiene. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

COLLADO VISITABA A LETICIA CALDERÓN

Tres meses después de que Collado fue detenido, en octubre de 2019, Lety concedió una entrevista al programa ‘Despierta’, donde aseguró que él la visitaba cuando ya había iniciado un romance con Yadhira.

“Nunca hablamos del cómo [nos separamos] y mira que a veces llegaba a ver a los niños a las 10 de la noche con una botella de vino y nos la acabábamos, y platicábamos de todo, menos de ese tema. Después de todo el escándalo y cómo se dieron las cosas, a los pocos meses estaba cenando en mi casa, iba a cenar a la casa muy seguido y a veces yo siento que tenía ganas de platicar, desahogarse, no sé qué, pero muchas veces llegaba con la botella, con el vinito, quesito y platicábamos horas y horas a las tres, cuatro, cinco de la mañana. Una vez le dije: ‘Ya, me tengo que ir a llevar a los niños a la escuela, ya vete’”, manifestó.

LETY ACUSÓ A COLLADO DE SER UN PADRE AUSENTE

La protagonista de “Esmeralda” cuestionó a su expareja, de quien dijo que desde el momento en el que abandonó su casa, no mostró interés en sus hijos, haciendo que ella se haga cargo de todo. Aunque no se refiere al tema económico, dijo que su presencia ha sido escasa para Luciano y Carlo, por lo que es un progenitor ausente.

Sin embargo, Carrillo salió a defender a Collado de quien dijo es un maravilloso padre y espera que Calderón lleve a sus pequeños a visitarlo al reclusorio. “Ha sido un gran padre, les ha dado todo, al igual que Lety gracias a su trabajo. Sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Sí se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente, él antes de hacer sus ejercicios los llevaba a la escuela, los extraña muchísimo”.

En respuesta, Leticia indicó que no es fácil llevarlos a dicho espacio, pero que ella en ningún instante ha negado esa posibilidad. En otro momento, desmintió de que tenga algún conflicto con la actual esposa de Collado, pero aclaró que la situación de sus hijos con Yadhira es diferente, ya que no simpatizaran con la nueva pareja de su papá.