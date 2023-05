“¿Por qué no te lo dije un millón de veces?” (“Why Didn’t I Tell You A Million Times?” en inglés y “Hyakuman Kai Ieba Yokatta” en su idioma original) es una serie japonesa de Netflix y TBS que sigue a dos amigos de la infancia que se enamoran perdidamente y tras reunirse de adultos, no permitirán que nada, ni siquiera la muerte, los separe.

La historia de amor sobrenatural escrita por Naoko Adachi y dirigida por Fuminori Kaneko, Daisuke Yamamuro y Juntaro Furubayashi cuenta con 10 episodios protagonizados por los actores Mao Inoue, Takeru Satoh y Kenichi Matsuyama.

Shim Eun-Kyung, Toshiyuki Itakura, Shota Shunputei, Ichika Sakura, YosiYosi Arakawa, Kami Hiraiwa, Yusuke Shoji, Moeka Hoshi y Chihiro Kondo completan el reparto de “¿Por qué no te lo dije un millón de veces?”, que se estrenó originalmente el 13 de enero de 2023.

Mao Inoue y Takeru Satoh en la serie japonesa "¿Por qué no te lo dije un millón de veces?" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “POR QUÉ NO TE LO DIJE UN MILLÓN DE VECES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “cuando Yui Soma y Naoki Torino eran niños, eran amigos, pero perdieron el contacto. No obstante, se reencuentran de adultos y se enamoran. Naoki Torino decide proponerle matrimonio a Yui Soma, pero este se ve envuelto en un caso misterioso y muere.

Yui Soma no sabe que Naoki Torino ha muerto y cae en la desesperación debido a su repentina desaparición. Ella trata de encontrarlo de nuevo, mientras tanto, Naoki Torino no es consciente de que ha muerto. Su espíritu deambula e intenta ponerse en contacto con Yui Soma, pero parece que ella no puede oír ni sentir su presencia”.

¿CÓMO VER “POR QUÉ NO TE LO DIJE UN MILLÓN DE VECES”?

“¿Por qué no te lo dije un millón de veces?” se estrenará en Netflix el 12 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “¿POR QUÉ NO TE LO DIJE UN MILLÓN DE VECES?”

ACTORES Y PERSONAJES DE “¿POR QUÉ NO TE LO DIJE UN MILLÓN DE VECES?”

Mao Inoue como Yui Soma

Takeru Satoh como Naoki Torino

Kenichi Matsuyama como Yuzuru Uozumi

Shim Eun-Kyung como Song Ha-Young

Toshiyuki Itakura como Masamichi Higuchi

Shota Shunputei como Masaru Hirota

Ichika Sakura como Mikiko Hirota

YosiYosi Arakawa como Eisuke Ikezawa

Kami Hiraiwa como Kanae Uozumi

Yusuke Shoji como Koichi Tajima

Moeka Hoshi como Nozomi Muranaka

Chihiro Kondo como Suzuka Takahara