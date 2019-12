Pedro Fernández siempre será recordado por la película “La niña de la mochila azul” que le dio la oportunidad de hacerse conocido a nivel internacional y marcó su ascenso a la fama cuando a penas tenia 12 años. Luego se hizo un espacio en el mundo de la música ranchera y continuó haciendo cine, pero también fue protagonista de algunas telenovelas como “hasta el dinero nos separe”, “Cachito de cielo” y finalmente “Hasta el fin del mundo”.

Esta última telenovela se estrenó en 2014 y tuvo como coprotagonista a Marjorie de Sousa. La producción de Televisa, a cargo de Nicandro Díaz, se había estrenado apenas tres meses antes (en julio de 2014) cuando la novela se encontraba en el punto más alto, Pedro Fernández anunció su salida.

El rumor venían sonando fuerte desde horas antes, pero fue el propio cantante quien convocó a una rueda de prensa el lunes 27 de octubre de 2014 para confirmar que había decidido abandonar el proyecto.

Esta situación generó mucho estrés en toda la producción y más en Marjorie de Sousa que sentía que el proyecto no podría seguir siendo el mismo después de la salida de Pedro, así que sin más, decidieron encontrar un reemplazo y no hubo mejor persona que David Zepeda.

Luego de cinco años de esta situación, la actriz venezolana ha contado realmente que fue lo que sucedió y por que el cantante tomó esta drástica decisión.

Pedro Fernández y Marjorie de Sousa protagonizaron la telenovela "Hasta el fin del mundo", pero a tres meses de su estreno, tuvieron que cambiar de protagonista (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ PEDRO FERNÁNDEZ DECIDIÓ SALIR DE LA NOVELA?

A cinco años de esos hechos, Marjorie de Sousa por fin habló abiertamente sobre el tema en una entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Cuando me enteré lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo”, comentó.

“Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio nunca supimos”, añadió.

También se comenzó a rumorear que Pedro Fernández decidió dejó la novela por unas escenas de celos que le habría armado su esposa y sus hijas en ese momento. La actriz ha explicado esta situación.

“No pasó eso. Ella (fue) superlinda también. Sus hijas siempre estaban en los llamados. A lo mejor fue un tema personal que es lo más seguro y pues se tiene que respetar”.

¿QUÉ DIJO PEDRO FERNÁNDEZ EN AQUEL MOMENTO?

Una de las primeras versiones aseguraba que Pedro se vio obligado a dejar la producción por que su esposa y sus hijas estaban “celosas” de Marjorie de Sousa, pero en una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, el actor y cantante lo negó en ese momento.

“Estoy muy triste con la situación. Siempre estamos expuestos a un sinfin de críticas por parte de los medios o de algunos fans o fanáticos, cuando al no saber la verdad empiezan a decir cualquier cantidad de cosas que están lejos de la realidad. Me da mucha tristeza esto porque he sentido que me han faltado al respeto a mi y a mi mujer y a mis hijas, que son el apoyo absoluto e incondicional de mi carrera. Cuando vi comentarios en alusión a que dejo esto por cuestiones de celos de mi mujer, me pareció algo completamente absurdo”.

Entonces, como lo hizo en la conferencia posterior, Fernández dijo que salía de la telenovela por cuestiones de salud.

“He tenido cinco meses de un ritmo sumamente alto, he bajado mucho de peso, la recomendación médica es que tengo que bajar el ritmo, tengo que cuidarme, tengo que atenderme. Me da tristeza por respeto a mi público, me da mucha pena que sea así, pero la salud es primero. Una telenovela exige el 200% y hoy por hoy el ritmo tan apresurado y tan alto de trabajo que he tenido estos cinco meses me está exigiendo que necesito bajar, que necesito estar tranquilo, de tal manera que como consecuencia se tomó un acuerdo con al empresa”, contó Pedro Fernández en 2014.

¿CÓMO ACABO LA NOVELA “HASTA EL FIN DEL MUNDO”?

Pedro Fernández fue sustituido por David Zepeda. “Gracias a Dios nos fue muy bien luego también porque entró David y ahí teníamos todos mucho temor, era una novela estelar. Y son muy diferentes los dos, o sea cada uno tiene magia porque la verdad es que Pedro tiene un carisma increíble, David la gente lo ama también y eran muy diferentes y yo creo que hasta eso gustó”.

Tras la salida de Pedro Infante, ingresó David Zepeda y también se ganó el corazón de los seguidores (Foto: Televisa)

