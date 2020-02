Rick Moranis, actor estadounidense que alcanzó la fama en la década de los 80 en Hollywood, regresa a la pantalla grande después de un largo retiro. Disney está preparando un reboot de la película “Honey, I Shrunk the Kids” (“Querida, encogí a los niños”) de 1989, la cual contará con la dirección de Joe Jonsthon, director de la película original.

Según informó el medio especializado Deadline, el actor “ha cerrado un trato para volver a la próxima secuela de “Honey, I Shrunk the Kids”. La película se realizará para cine y no para el servicio de streaming”. La cinta se llamará “Shrunk”.

“Querida, encogí a los niños” tendrá nueva versión y Rick Moranis regresará como el protagonista (Foto: Instagram)

En la película original, Moranis interpreta al científico Wayne Szalinski, quien reduce por accidente a sus hijos. De inmediato la casa y el jardín se convierten en el escenario de las más grandes aventuras.

Cabe recordar que la cinta “Querida, encogí a los niños” tuvo dos secuelas, también con Rick Moranis como protagonista: “Querida, agrandé al niño” (1992) y “Querida, nos hemos encogido” (1997).

Moranis tuvo éxito con muchas cintas entre los años 80 y 90, como “Ghostbusters”, “The Flintstones”, “Spaceballs y Parenthood”. El canadiense dejó la gran pantalla cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera. Su retiro sorprendió a muchos que se preguntan ¿por qué Rick Moranis se alejó de la pantalla grande?

La cinta “Querida, encogí a los niños” tuvo dos secuelas, también con Rick Moranis como protagonista: "Querida, agrandé al niño" (1992) y "Querida, nos hemos encogido" (1997) (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ RICK MORANIS SE ALEJÓ DE HOLLYWOOD?

Rick Moranis ganó su estatus como uno de los grandes íconos de la comedia de la década de 1980. Lamentablemente, el actor se ha alejado de la cámara, dejando al público con muchas dudas sobre el motivo de su distancia con Hollywood.

Moranis dejó de aparecer en películas de acción real después de que su esposa, Ann, murió de cáncer de mama en 1997. Inmediatamente después, cambió su enfoque para criar a sus dos hijos, y en las raras entrevistas que ha dado durante los últimos 18 años, Moranis ha permanecido indiferente sobre su decisión de convertirse en un padre que se queda en casa.

"Me tomé un descanso, lo que se convirtió en un descanso más largo", dijo a The Hollywood Reporter en 2015. Ferozmente protector de sus hijos, el actor no da detalles de su familia.

“Shrunk” será la nueva película de Disney protagonizada por Josh Gad (Foto: Instagram)

Para muchos, renunciar a una carrera cinematográfica multimillonaria en su apogeo puede parecer una idea loca. Sin embargo, cuando Rick Moranis tomó la decisión de abandonar Hollywood, no pensó que estaba haciendo algo fuera de lo normal.

"Las cosas le pasan a las personas todos los días y hacen ajustes en sus vidas por todo tipo de razones", dijo en el podcast Bullseye with Jesse Thorn en 2013. "No había nada inusual en lo que sucedió o lo que hice".

De hecho, él piensa que la gente solo prestó atención a esto porque era famoso. "La decisión en mi caso de convertirme en un padre que se queda en casa, lo que la gente hace todo el tiempo, supongo que no habría significado tanto para las personas si hubiera tenido un tipo muy simple de ganarme la vida... Pero como venía de la fama y de lo que era la cima de una carrera, eso era intrigante para la gente. Para mí, no era eso. No tenía nada que ver con eso. Era trabajo y era tiempo de hacer un ajuste ", explicó.

Rick Moranis vuelve al cine para participar en la nueva secuela de 'Cariño, he encogido a los niños' que prepara Disney (Foto: Instagram)

¿QUÉ HIZO RICK MORANIS DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVO ALEJADO DE HOLLYWOOD?

Al contrario de muchos informes, Moranis se mantiene firme en que nunca se retiró del mundo del espectáculo pues trabajó dándole voz a varios personajes para películas de televisión, comerciales de radio, documentales, para series de películas como “Brother 's Brother Bear”, así como algunos artículos de opinión que contribuyeron para The New York Times.

Además ha lanzado un par de álbumes en los últimos 10 años. El primero, “The Agoraphobic Cowboy”, le valió una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Comedia; el segundo, “My Mother's Brisket & Other Love Songs”, llegó a las tiendas en 2013. En otras palabras, él está totalmente presente, solo hay que escuchar con más atención.

Naturalmente, cuando una estrella tan grande como Moranis se toma un descanso de hacer películas, la pregunta inevitablemente se hará: ¿cuándo volverá? Durante años, el actor esquivó esa pregunta, a menudo implicando que actuar simplemente no estaba en su radar.

Disney anunció que el protagonista de 'Honey, I Shrunk The Kids' estará en una secuela del filme y en Twitter se desató la locura (Foto: Instagram)

"Soy un padre soltero y descubrí que era demasiado difícil manejar criar a mis hijos y viajar para hacer películas", dijo a USA Today en 2006 mientras promocionaba The Agoraphobic Cowboy.

"Descubrí que realmente no me lo perdí. En los últimos años me ofrecieron varias partes en películas, y las rechacé. No sé si volveré a o no. He estado escribiendo y criando mucho, y ahora estoy haciendo esto", detalló.

“Estoy cómodo con el lugar donde vivo”, reiteró en Bullseye con Jesse Thorn en 2013. “Hay ciertos lugares en los que no estoy interesado. No estoy interesado en hacer nada de lo que he hecho en el pasado ... no tengo idea. No es algo en lo que haya pensado”, agregó.

El actor se retiró para cuidar a sus dos hijos, sin embargo nunca dejó completamente el entretenimiento (Foto: Instagram)

RICK MORANIS REGRESA A LA PANTALLA GRANDE

Ahora que sus hijos han crecido, Moranis admitió a The Hollywood Reporter que está potencialmente interesado en desempeñar un papel de acción real en el futuro y que tendrá que ser el correcto.

"Estoy interesado en cualquier cosa que pueda encontrar interesante", dijo. "Todavía recibo consultas ocasionales sobre un papel de cine o televisión y tan pronto como aparezca uno que despierte mi interés, probablemente lo haré".

"Estoy contento con las cosas a las que dije que sí, y estoy muy contento con las muchas cosas a las que le he dicho que no. Sí, soy exigente y voy a seguir siendo exigente”, recalcó.

Rick Moranis rechazó el reinicio de los Cazafantasmas de Paul Feig (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Día de San Valentín: historia y origen