"El valor de la verdad": Estas son las preguntas más polémicas que respondió Laura Bozzo en el sillón rojo

Laura Bozzo participó por tercera vez en el programa “El valor de la verdad”, en la que respondió las 21 preguntas que le tenían preparadas.

A pesar de que en ningún momento se mostró insegura de sus respuestas, hubo un momento en el que sus invitados apretaron el botón rojo para salvarla de una de las interrogantes. Pese a ello, dio a conocer, sin pelos en la lengua, su sentir por los diversos sucesos de su vida.

A continuación, le hacemos una recopilación de las preguntas más polémicas que respondió Bozzo en el sillón rojo de Beto Ortiz.

Pregunta 1: Cuando supiste que Cristian Zuárez te fue infiel, ¿cogiste un cuchillo para cortarle el 'pájaro'?

Respuesta: Sí (Verdad)

"Y lo volvería a hacer. [Al reclamarle de la infidelidad] Me empezó a decir que no era verdad y que era un invento. Me fui a la cocina, sentía rabia e impotencia y quería asustarlo [...]. Él me dijo que era su amiga y su socia [...]. Desde siempre me engañó y lo seguirá haciendo: 'Gallina que come huevos aunque le corten el pico o pájaro'".



Pregunta 3: ¿Alguna vez te agredió Cristian físicamente?

Respuesta: Sí (Verdad)

"Estábamos discutiendo y me empujó contra la puerta. [Al notar la sangre me percaté que] me abrió la ceja por lo que fuimos hasta la clínica. En el carro me pedía perdón y ese fue el momento en el que me di cuenta que tenía que terminar una relación enfermiza".

Su amigo Otto Cedrón, cirujano, contó en el programa que tuvo que colocarle 10 puntos a la ceja de Bozzo.



Laura Bozzo contó pasajes de su vida que la marcaron (Foto: Telemundo) Telemundo

Pregunta 5: ¿Era Cristian bueno en la cama?

Respuesta: Sí (Verdad)

"No voy a estar 16 años con un hombre que no sea bueno en eso, pero tan bueno no era. Había buen sexo y pasión, aunque los últimos años las cosas estaban desastrosas y se perdió mucho [...]. Pero el mejor sexo para mí es mi trabajo".



Pregunta 8: ¿Te vengase de la infidelidad de Cristian acostándote con otro hombre?

Respuesta: Sí (Verdad)

"Le dije: ¡Te creíste vivo! Si me engañaste, o no estoy segura, ahora yo me consigo a un hombre, y así fue; además hice que se entere. Si él lo hizo ¿por qué yo no? Estaba deprimida, pero no castrada".



11. ¿Te pidió la abogada de Montesinos US$ 150 mil dólares para salvarte del arresto?

Respuesta: Sí (Verdad)

"No hablé con ella directamente [...]. Lo que me dijeron era que iban a convencer a Matilde Pinchi Pinchi de que no me denunciara. Creo que trabajaron en pared".



Pregunta 12: ¿Le regalaste gemelos de diamantes a Vladimiro Montesinos?

Respuesta: Sí (Verdad)

"Eran sus iniciales. Me costaron 12 a 15 mil dólares de esa época y a veces doy esos regalos [...]. Montesinos nunca me dio nada, una vez me regaló flores, nada más. Me condenaron por esos gemelos que le regalé. [Salía con él porque] me gustaba porque era divertido, una aventura y a mí me gustaba trasgredir las reglas, soy una rebelde"



Pregunta 14: ¿Te hizo regresar Montesino de una viaje a la selva para que no duermas con Fujimori?

Respuesta: Sí (Verdad)

"Habíamos ido a la frontera con Brasil para hacer ayuda social [...]. Me acuerdo claramente que se suponía que nos íbamos a quedar un día, pero nos dijeron que volviéramos, yo no entendía y retornamos en canoa y luego en avión. A mí no se me iba a parar nada con Fujimori porque es dormir como con un hermano; con Montesinos, tampoco. No dormí con él nunca, ni me acosté con él"



Pregunta 19: ¿Te mandó Cristian un WhatsApp pidiéndote un millón de dólares por su silencio?

Respuesta: Sí (Verdad)

"A él le metieron en la cabeza ideas de que tenía derechos y me empezó a amenazar por WhatsApp. Me fui inmediatamente a la notaría y le pedí que certifique notarialmente el chantaje. Después me fui a la Fiscalía para denunciarlo y salió una orden para que no hable de mí".



Pregunta 21: ¿Sigues amando a Cristian Zuárez?

Respuesta: No (Verdad)

"Cómo voy a amar a alguien después de lo que me ha hecho, tendría que ser masoquista".



La pregunta del botón rojo

10. ¿Te escapaste del arresto domiciliario para ir a una fiesta en la casa de la 'Pepa' Baldessari?

Botón rojo

* Pregunta de repuesto: ¿te sientes culpable de la muerte de tu mamá?

Respuesta: Sí (Verdad)