El cantante colombiano J Balvin sorprendió a los millones de espectadores de los Premios Juventud 2020 al confesar que tuvo COVID-19. La revelación la hizo a través de un video, luego de ganar en la categoría “Video con el mensaje más poderoso” gracias al videoclip de “Rojo”.

El cantante no asistió a la entrega de premios , pero al escuchar su nombre se presentó un video que había preparado el colombiano. En el clip, J Balvin cuenta cuál fue su intención al grabar el videoclip de su tema “Rojo”.

“Hola mi gente, saludos desde Colombia. (Con el videoclip de ‘Rojo’) Queríamos que a la gente le tocará las fibras con las temáticas más reales como perder a un ser querido en un accidente por estar texteando, y las graves consecuencias que puede tener”, manifestó el colombiano.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de los asistentes a la gala fue cuando el colombiano confesó que se contagió de la COVID-19 y que tuvo muchos problemas de salud.

“Me siento muy agradecido, en estos momentos estoy saliendo del COVID-19. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó y bien duro. Un mensaje a toda la juventud: que se cuide, se proteja que esto no es un chiste. El virus existe y es peligroso”, manifestó J Balvin en su video.

Al terminar el clip, los artistas que se encontraban en el estudio se unieron en un interminable aplauso por la confesión del intérprete de “Morado” y “Negro”.

