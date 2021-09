“Presas”, la nueva película de suspenso de Netflix, tuvo un final por el cual muchos de los espectadores han lanzado innumerables preguntas en las redes sociales. Aquí te vamos a contar el significado del desenlace de la historia de un grupo de amigos que tienen un imprevisto en medio de los bosques de una montaña.

Como hemos visto en otras historias, en Alemania sus bosques siempre han dado origen a una serie de narraciones escritas y producciones audiovisuales, que terminan apelando a la fantasía, pero sobre todo al peligro. Un clara muestra de esto es “Dark”, y por su puesto el más reciente estreno de la plataforma de streaming, “Presas”.

Esta producción alemana de Netflix está escrita y dirigida por Thomas Sieben. Las escenas han sido grabadas en la zona forestal muy cerca a Suiza. Allí un grupos de amigos, todos germanos, llegan con la única intención de realizar la despedida de soltero de uno de ellos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA PELÍCULA “PRESAS”?

En un inicio, el grupo de aventureros asume que era un hombre quien los perseguía. Un viejo cazador de bosque. Pero, luego descubrirían que cuando Eva se acerca al lago, estaban equivocados. El costo de este descubrimiento fue mortal, pues cuando Stefan va donde ella, termina con un disparo en el cuerpo.

Esto no representó más que un serio problema para el resto del grupo de amigos, pues Stefan era el único de ellos que conocía el camino del bosque. Pese a esta situación logran escapar, aunque sin saber qué rumbo tomar. La sugerencia de Peter es que el grupo se separe, pues ella no podrá perseguir todos los frentes. Tras una votación se decide finalmente que todos se mantengan juntos.

Las escenas de la película han sido grabadas en la zona forestal muy cerca a Suiza (Foto: Netflix)

Los viajantes logran llegar a una tienda ubicada en el parque nacional, pero al intentar contactar con la policía, Eva mata a uno de los trabajadores de la tienda y también a Vicent de un balazo en el cuello.

Minutos después Roman encuentra una casa con una tumba que llevaba el nombre de Anne. Lo curioso de todo esto, es lo que él ve en el video que se encontraba en el interior. En las imágenes se ve como un hombre borracho se encuentra con Eva en el lago. Allí el sujeto le dispara accidentalmente a Anne, ocasionándole la muerte.

En el final de Prey se puede ver cómo Roman da un suspiro, aunque no queda del todo claro si su hermano sobrevivió. Aunque por las imágenes de la película, no hay un seguimiento para poder saber si Albert ha sobrevivido o no.

