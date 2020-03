Prince Royce y Frank Reyes: cantantes se disputan el título del “Príncipe de la Bachata”

Prince Royce ha sido conocido como el príncipe de la bachata durante los últimos 10 años. El cantante estadounidense ha logrado realizar una carrera muy exitosa y esto ha hecho que sea muy conocido a nivel mundial, pero el cantante Frank Reyes ha levantado su voz de protesta y le ha exigido al intérprete de 30 años que deje de autoproclamarse como el príncipe de la bachata.

Frank Reyes es considerado como uno de los mejores artistas de bachata en toda América Latina. El inició su carrera en la década del 90 y desde ese momento se hizo llamar el príncipe de la bachata, así ha ido llevando su carrera a lo largo de los años y no fue hasta que conoció a Prince Royce.

Ambos artistas se han enfrascado en una larga disputa sobre este sobrenombre musical durante los últimos años y últimamente ya se esta hablando de demandas judiciales que podría acabar con una amistad.

Todo este problema inició con una declaración que hizo Fran Reyes en Univisión y además le envió una fuerte advertencia al cantantes estadounidense, pero Prince Royce no se ha quedado callado y le ha respondido.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ENTRE PRINCE ROYCE Y FRAK REYES?

Prince Royce y a Frank Reyes siempre han sido llamados los príncipes de la bachata, pero este nombre ha hecho que ambos artistas estén enfrentados.

En una entrevista con el programa televisivo “Primer impacto” de Univisión, el veterano bachatero aseguró que el único príncipe de la bachata es él, título que lo tiene registrado desde 1992 y advirtió que si Prince Royce sigue utilizando ese título podría enfrentar una demanda por parte de él.

"Este nombre del Príncipe de la Bachata nació en 1992, entonces, es un poco de desconsideración que él se haga llamar el Príncipe de la Bachata cuando solamente el Príncipe de la Bachata es Frank Reyes no Prince Royce. Entonces yo quiero hacerle un llamado a sus representantes que no lo hagan más porque ese es mi nombre”, dijo en una entrevista con Tony Andrades.

Ante esta acusación, Prince Royce respondió con un desafío: “Que ponga su demanda y ya”. El joven cantante dijo que él nunca se ha autoproclamado como el príncipe de la bachata y que si sus fanáticos y los demás medios de comunicación lo ven como tal él no puede hacer nada.

“La verdad yo no sé si reírme con lo que vi. Admiro mucho a Frank Reyes, creo que se pasó un poquito... Yo tengo diez años haciendo música. Hay muchas cosas pasando en el mundo para uno preocuparse de quién es el príncipe. Yo no me he auto proclamado ‘Príncipe de la bachata’ ni el príncipe de nada... La gente es que me ha llamado así y así lo quiso el público y la prensa. Si se siente así realmente que ponga su demanda y ya. No sería la primera ni la última”, dijo Prince Royce en una entrevista para “Primer Impacto” de Univisión.

