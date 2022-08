La cartelera nacional se llenará de travesuras con el nuevo estreno animado de “Princesa por accidente”. La película es realizada por el francés Julien Fournet, responsable también de las dos entregas de “La panda de la selva”. Entre una colorida edad media francesa y el desenfreno por las calles de Roc-en Brume, conoceremos a la ingeniosa Pil. Esta dulce, pequeña y traviesa princesa transformará todo el reino y nos demostrará que la nobleza se encuentra en todos nosotros. “Princesa por accidente” tiene como estreno oficial el 1 de setiembre.

Sinopsis

Pil es una joven huérfana con pocos modales. Vive con sus tres comadrejas domesticadas y sobrevive gracias a la comida que roba del castillo real. Un día, perseguida por los guardias, Pil se disfraza de princesa para evitarlos. Transformada, de mala gana, vivirá una experiencia loca y delirante, pues todos creerán que hace parte de la familia real. Pil tendrá que salvar a Roland, heredero del trono y víctima de un hechizo. Su aventura trastornará a todo el reino, pero le enseñará a sus habitantes que la nobleza se puede encontrar en cada uno de nosotros.

En una hora y media, la película nos narrará la historia que nada tiene que ver con salvar a una princesa, por el contrario, la misión es salvar al príncipe. El unicornio, es un gran animal travieso y no un hada, la bruja no da miedo, sino que es una buena mujer, y la protagonista tiene un alegre look punk-rock. “Princesa por accidente” tiene como estreno oficial el 1 de setiembre.