Los productores internacionales de música urbana Julian Di Paola, más conocido como Juliano -oriundo de Canadá- y Rojas on the Beat, quien maneja el sello Inzei Records en EE.UU. y que ha trabajado con estrellas como Rauw Alejandro, unirán esfuerzos para darle oportunidad a los jóvenes talento en el Perú que no pueden dar a conocer su arte.

Por ello, ambos productores abrirán en Lima un moderno estudio de grabación para que los jóvenes exponentes de la música urbana (reggaetón, rap, dancehall, trap, hip hop, entre otros) puedan grabar sus temas con la mejor tecnología. De esta manera, sus canciones podrán ser llevados al exterior para competir con los mejores exponentes de la música urbana. Así, los nuevos raperos peruanos podrán obtener contratos discográficos, editoriales y conexiones en la industria de la música.

Conciertos y giras

Como se informó a fines de 2021, Inzei Records trabajará este año en el Perú produciendo las canciones y shows de la nueva generación de cantantes urbanos. Asimismo, Rojas on the Beat, quien también tiene una larga carrera como DJ en EE.UU., manifestó que durante el verano 2022 se realizarán conciertos y giras promocionales de sus artistas exclusivos por las principales regiones del país.

“Los shows y la producción de los artistas urbanos del Perú estarán a la altura de los mejores exponentes de Latinoamérica. En el Perú sobra talento y flow y lo vamos a demostrar”, sostuvo.

Cabe señalar que la disquera estadounidense Inzei Records operará en Perú bajo su filial Inzei Records Latino. La proyección del sello internacional es abrir estudios de grabación en todo los países de Latinoamérica en busca de los nuevos valores de la música urbana.