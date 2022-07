El 15 de julio del 2022 se cumplen 10 años del lanzamiento de “Gangnam style”, la famosa canción que convirtió a PSY en uno de los cantante más aclamados del año 2012 y que se volvió todo un éxito alrededor del mundo.

También conocido como ‘El baile del caballo’, el tema fue uno de los grandes virales en las redes sociales durante su año de estreno e hizo que su intérprete se volviera en una más de las ‘celebs’ de Corea del Sur. ¿Qué habrá pasado con él durante todo este tiempo? Te lo contamos aquí.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce qué fue de la vida de PSY, a 10 años de su éxito “Gangnam style”. Descubre así cómo hizo para pasar de caer en las adicciones a encontrar un rumbo en su vida.

¿CUÁNDO SALIÓ “GANGNAM STYLE”?

La famosa canción “Gangnam Style” se estrenó el 15 de julio de 2012, bajo la discográfica YG Entertainment. Interpretada por el rapero y cantante PSY, el tema debutó en el puesto número uno en Gaon Chart, la lista musical nacional de Corea del Sur.

Además, su videoclip fue el más visto del año 2012, registrando un pico máximo de 19 millones de reproducciones cada 24 horas, en promedio. El clip musical también recibió el Récord Guiness por el vídeo con mayor cantidad de “me gusta” en YouTube. De esta manera, el 21 de diciembre de ese año se convirtió en el primer audiovisual de toda la historia en alcanzar las mil millones de visitas en la plataforma.

Desde su estreno, la composición se convirtió en una de las grandes tendencias en redes sociales de su tiempo, con miles de personas danzando al ritmo de la canción e imitando los movimientos de PSY. Finalmente, el 10 de julio de 2017, dejó de ser el vídeo más visto de YouTube al ser superado por “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

¿QUÉ PASÓ CON PSY?

Nacido el 31 de diciembre de 1977 bajo el nombre de Park Jae-sang, PSY gozó de mucha popularidad durante los primeros años del estreno de “Gangnam Style”. Al ser consultado sobre este furor, él le dijo a Sunday Times: “Es el misterio más grande al que me enfrenté. En Corea venía haciendo cosas durante los últimos años. La gente es la que hace el fenómeno y yo desconozco las razones”.

Tras su ‘hit’, el artista lanzó “Gentleman” el 13 de abril de 2013, otra de sus canciones populares. Sin embargo, no alcanzó el reconocimiento internacional que tuvo con su anterior éxito. Más tarde, en el 2014, grabó “Hangover” junto al rapero Snoop Dogg. En el 2015, por su parte, estrenó “Daddy” junto a la cantante CL, del grupo surcoreano 2NE1.

Su disco “4X2=8″ fue lanzado en 2017 y continuó haciendo presentaciones hasta el 2020, cuando tuvo que detenerse debido a la pandemia de la COVID-19.

El artista nació el el 31 de diciembre de 1977 en Corea del Sur (Foto: PSY / Instagram)

LAS ADICCIONES DE PSY

Lamentablemente, la llegada a la cima del artista trajo algunas tristes consecuencias para él. Debido a la ‘imposibilidad’ de repetir el éxito de su canción, confesó que se sentía muy abrumado: “Después de ‘Gangnam Style’ yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente”, le dijo a Sunday Times.

Asimismo, le reveló al mismo medio que el estrés que atravesó, lo hizo desarrollar una adicción al alcohol y las drogas: “Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frio bebo, si hace calor bebo”. Esta situación se sumó al fracaso de su matrimonio y los traumas que arrastraba de la infancia, con un padre violento.

PSY cayó en las adicciones luego del éxito de "Gangnam Style" (Foto: @42psy42).

LA NUEVA VIDA DE PSY

No obstante, todo parece indicar que PSY quiere volver a encontrar un rumbo en su vida a los 44 años y es así que, recientemente, el 29 de abril del 2022, lanzó su último álbum titulado “Psy 9th”. En este, se incluye el sencillo “That that”, que está coproducido por Suga, rapero de la agrupación BTS.

“Es un álbum que he preparado durante un largo tiempo (tres años), con mucho cariño”, contó PSY durante una rueda de prensa.

Además, el artista estrenó oficialmente el video de “Celeb”, canción que llega de la mano de Suzy. La actriz surcoreana es la co-protagonista del clip y aparece bailando en más de una escena en YouTube.