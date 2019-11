Adolfo Aguilar pertenece al sector de artistas en la farándula local que mantiene su vida privada en absoluto mutismo. No se le conoce pareja y, aunque mantiene a sus seguidores muy cercanos a él en redes sociales, no comparte fotos que den indicio de alguna relación romántica. Pero ningún silencio es eterno y en #Dilo con Jannina Bejarano, el ex conductor de Yo Soy confesó cuál es el perfil de su pareja ideal.

Para el carismático productor de Big Bang Films, la característica más importante en una posible pareja es la tolerancia. Una persona bien formada en valores sería lo más importante al momento de elegir con quién compartir su vida. “La persona tiene que ser tolerante (…) Entender que sus derechos acaban cuando los derechos de los demás empiezan”, agrega con determinación.

El ex polizonte reconoce que su exigencia se debe a su propia formación en el hogar. La entrevista realizada por Jannina Bejarano le sirvió como portal para manifestar que creció rodeado de mucho amor por su numerosa familia. “Yo no tengo ningún complejo con nada, ningún prejuicio por nada y me gustaría que la persona que esté a mi lado sea como yo en ese sentido”, enfatizó.

En cuanto a lo físico, se mostró muy suelto al decir que no tiene ninguna preferencia. Frente a la insistencia de Jannina Bejarano, quien incrédula le consultó si no espera alguna característica en particular, el actor mencionó entre risas: “Todo más bien. No tengo ningún estereotipo”.

Adolfo Aguilar revela qué espera de una pareja.

Pero hay un aspecto inexcusable al momento de elegir una pareja, Adolfo Aguilar no podría mantener una relación con una persona que absorba su tiempo e individualidad. “No permitiría una persona posesiva. Cada uno tiene que tener su vida y juntarse al final del día”. Y es que, la rutina de enamorados o esposos que trabajan juntos y pasan la mayor parte del tiempo en compañía, no funcionan para él. “En una relación no se puede estar (juntos) 24 horas”.

Esta determinación responde a un pasaje negativo que vivió hace algunos años cuando estuvo a un paso de dar el sí para compartir su vida en matrimonio. Además, mostró su lado más galante y conquistador en el juego, Impro en ABC, en el que debía enamorar a la conductora del programa.