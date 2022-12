Un artículo de la revista Vulture ha generado todo un escándalo en Hollywood. El periodista Nate Jones retrató un listado de diversos hijos de famosos que también se han hecho de un nombre en la industria del entretenimiento, por lo que sugiere una interesante pregunta: ¿estas personas realmente habrían triunfado sin el apoyo de sus reconocidos progenitores?

Por ello, a continuación, te explicamos qué es un “nepo baby”. Además, te presentamos a los herederos de celebridades más populares de la actualidad.

¿QUÉ ES UN “NEPO BABY”?

“Nepo baby” es el término utilizado para definir a hijos de famosos en la industria de Hollywood, quienes se habrían beneficiado de un nombre establecido en la industria para ascender. Es decir, son las personas con las conexiones necesarias para sobresalir en el mundo del entretenimiento.

De acuerdo con sus críticos, la mayoría de “nepo babies” (en español: “bebés del nepotismo”) no se esforzaron tanto como otras celebs que sí tuvieron que trabajar duro para ganarse el espacio que ahora tienen.

La modelo Lily-Rose Depp es hija de Johnny Depp (Foto: Lily-Rose Depp / Instagram)

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DE “NEPO BABIES”?

Según Jones, existen cuatro categorías de este tipo de personalidades:

Los artistas de la Generación Z “en ascenso”, como la estrella de “Scream” Mason Gooding , hijo del ganador del Oscar Cuba Gooding Jr.

como la estrella de , hijo del ganador del Oscar Los nepo babies “reservados y ocupados”: hijos de grandes estrellas que tienen carreras más establecidas, como el actor Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks.

hijos de grandes estrellas que tienen carreras más establecidas, como el actor Los nepo babies “grado de platino”: provienen de padres famosos, pero son muy importantes en la actualidad, como Miley Cyrus.

provienen de padres famosos, pero son muy importantes en la actualidad, como Los nepo babies “graduados”: provienen de familias en la industria del entretenimiento, pero que son tan veteranos en este punto que “a nadie le importa” quiénes fueron sus padres. Destacan Laura Dern y George Clooney.

El polémico artículo sobre los "nepo babies" (Foto: Vulture)

¿QUIÉNES SON ALGUNOS DE LOS “NEPO BABIES” MÁS FAMOSOS?

1. Lily Collins

La estrella de “Emily in Paris” es la hija del galardonado músico Phil Collins. La actriz actualmente tiene 33 años y ha participado en proyectos como “Love, Rosie” y “Cazadores de sombras: Ciudad de hueso”.

Lily Collins es la protagonista de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

2. Colin Hanks

El hijo del ganador del Oscar Tom Hanks. Tiene 45 años y como actor ha trabajado en producciones como “A Friend of the Family”, “Life in Pieces” y “Orange County”.

Colin Hanks se dedica a la actuación, como su famoso padre (Foto: AFP)

3. Kate Hudson

La estrella de “Glass Onion” tiene 43 años de edad. Es la hija de los actores Goldie Hawn y Bill Hudson. Además, fue criada por la pareja de su madre, el famoso Kurt Russell.

Kate Hudson como Birdie Jay en la película “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (Foto: Netflix)

4. Michael Douglas

Se ganó un nombre propio en Hollywood, pero es el hijo de los actores Kirk Douglas y Diana Dill. Actualmente tiene 78 años y posee en su filmografía obras como “Instinto básico” y “Un día de furia”.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones están casados desde el 2000 (Foto: AFP)

5. Dakota Johnson

La actriz de 33 años es la hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson. Ha trabajado en las producciones “Fifty Shades of Grey”, “Persuasion”, entre otras.

Dakota Johnson tiene 33 años (Foto: AFP)

6. John David Washington

El hijo de Denzel Washington tiene 38 años de edad. El actor es la estrella de cintas como “Tenet”, “Malcolm y Marie” y “BlacKkKlansman”.

John David Washington es el protagonista del 'thriller' de acción "Beckett" (Netflix)

7. Zoë Kravitz

Zoë Kravitz tiene 34 años, se desempeña como actriz y es la hija del músico Lenny Kravitz y la artista Lisa Bonet. Entre sus trabajos en el cine y la televisión se incluyen: “The Batman” y “High Fidelity”.

La popularidad de Zoë Kravitz despegó luego de aparecer en la serie de HBO "Little Big Lies" (Foto: HBO)

8. Lily-Rose Depp

La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis tiene 23 años y se desempeña en los mismos rubros que sus padres: es actriz y modelo. Ha trabajado en producciones como “Wolf” y “Silent Night.”

The Weeknd y Lily-Rose Depp en la serie "The Idol" (Foto: HBO)

9. Gwyneth Paltrow

La ganadora del Oscar es la hija de la actriz Blythe Danner y del productor Bruce Paltrow.

La actriz tiene 50 años (Foto: Gwyneth Paltrow / Instagram)

10. Angelina Jolie

Angelina Jolie es la hija de los actores Jon Voigt y Marcheline Bertrand. No obstante, se desligó del apellido familiar y se hizo de un nombre propio en la industria.