José Ron y Ariadne Díaz iban a ser los protagonistas de la telenovela ¿Qué pasa con mi familia? Sin embargo, el actor mexicano dio un paso al costado y se negó trabajar en esta nueva producción de Juan Osorio y esto hizo que Díaz también decida renunciar a la propuesta.

Inmediatamente, el productor pensó en Mane de la Parra y Eva Cedeño para que encabecen este nuevo proyecto de Televisa. Pero sin duda, todo este cambio de último minuto dejó a los fanáticos de Ron con un mal sabor de boca, ya que esperaban ver a su actor favorito nuevamente en pantallas y trabajando con su expareja.

Desde ese momento, José Ron no había emitido comentario alguno sobre esta decisión y todo se mantenía en misterio. Pero hace unos días en una entrevista a la agencia de noticias Mezcalent , el actor mexicano reveló la verdadera razón por la que rechazó trabaja con Juan Osorio y sería la música.

LA OTRA PASIÓN DE JOSÉ RON

La oportunidad de presentar el Latin Grammy en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica llega a la vida de José Ron , justo cuando el actor ha dejado a un lado las telenovelas para dedicarse a su mayor pasión: la música.

“Tengo una pasión y un amor por la música que no mucha gente sabe. Tengo una banda que se llama Koktel, y ya sacamos ahorita un primer video en redes sociales, que es la canción de ‘Try’, que canta Pink, y estoy armando un proyecto alterno (al grupo musical), donde estoy fusionando la música con la actuación y lo podrán ver muy pronto, entonces estoy ¡clavadísimo!”.

José Ron añade que eso también fue el motivo para rechazar el nuevo proyecto del productor Juan Osorio.

“Justamente por lo mismo. El proyecto que ya no se hizo en Televisa con Juan Osorio también tuvo mucho que ver esta parte de la música, porque si yo iba a sacrificar este sueño, pues también creo que había que ‘nivelar la balanza’; entonces, no llegamos a un acuerdo, no pasa nada y esto también me permite enfocarme en mis sueños”.

También contó que ha participado en un videoclip de su exnovia, ya que es la canción que ella le escribió y cuenta un poco la historia de ellos, de cuando eran amigos y de repente se enamoraron.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Amaya estaría de regreso en Televisa

Rafael Amaya estaría de regreso en Televisa