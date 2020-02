Tras la polémica desatada en redes sociales por el desatinado comentario de Nicola Porcella hacia Karina Rivera, el tercer episodio del programa ‘Todo por amor’ dio inicio sin la presencia del exchico reality.

La experimentada actriz y conductora Karina Rivera dio inicio al programa sola y en un breve discurso, explicó las razones por las que Nicola Porcella no se encontraba en el set del espacio recientemente estrenado por la señal de Latina.

“Antes de empezar con el programa quiero manifestarles que antes de ayer, Nicola (Porcella) hizo un comentario fuera de lugar. Estuvo muy mal lo que dijo. Él cometió un error y me pidió disculpas dentro y fuera del programa. No solamente a mí, sino también a los directivos de este canal”, dijo inicialmente Karina Rivera .

"Todos los que estamos en este negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores, sobretodo cuando nos ganan la adrenalina del primer programa. Hoy Nicola (Porcella) no va estar conmigo. No estará con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado no se encuentra bien”, agregó la actriz.

“Me hizo también llegar nuevamente sus disculpas a todas nosotras las mujeres del Perú (…) Nosotros en el programa estamos dispuestos a continuar a hacer lo que hemos venido hacer, un programa de entretenimiento, familiar, que busca unir a las personas a través del amor", culminó e inmediatamente dio inicio al desarrollo de ‘Todo por amor’.

Por su parte, el exparticipante de ‘Esto es guerra’ no se pronunció en sus redes sociales y en Instagram publicó una fotografía indicando que tuvo “un día productivo”.

Como se recuerda, en el episodio estreno de 'Todo por amor’ Nicola Porcella interrumpió a uno de los participantes para hacer el siguiente comentario: “Espérense, vamos a hacer algo acá porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo.

Tras sus palabras, Nicola Porcella se convirtió en tendencia en las redes sociales. La exministra de la Mujer Ana Jara también se pronunció sobre el hecho en Twitter. “¿Qué es esto señores de Latina? Este comentario es inaceptable y hasta delictivo”, expresó en un primer mensaje en su red social.

“Es un comentario que calza en el delito de trata de personas. ¿Aquí los únicos que se gilean, refiriéndose a la conductora, son los gerentes? ¿Porque son los que nos ponen el dinero? Mi solidaridad con Karina (Rivera)”, agregó Jara, etiquetando en su publicación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo.

El incidente también provocó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable se pronunciara al respecto. “Los medios de comunicación transmiten mensajes potentes a la ciudadanía, por eso deben colaborar en desterrar la violencia, las bromas sexistas y los estereotipos de género. El trabajo que realizamos con la sociedad no será exitoso si no se ponen de nuestro lado. ¡Unamos fuerzas!”, es el mensaje que emitió el portafolio que encabeza Gloria Montenegro.

