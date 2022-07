¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Ümit usa una estrategia para tener cerca a Demir quien no tiene otra opción que aceptar, mientras que Fikret vuelve a hacer de las suyas. Estas y otras cosas han sorprendido al público de España en el nuevo capítulo del drama otomano. El lunes 11 de julio Antena 3 emitió un nuevo episodio de la historia de Züleyha. Aquí te contamos todo lo que sucedió.

“Tierra amarga” o conocida en su país de origen como “Bir Zamanlar Çukurova” cuenta con el rol protagónico de la actriz Hilal Antinbilek.

Junto a ella en la telenovela también está un gran elenco de actores entre los que se encuentran Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

La actriz Hilal Altınbilek como Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Esta telenovela fue estrenada en España, en julio del 2021 y ha destacado por conseguir un importante nivel de audiencias diariamente.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del lunes 11 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Züleyha le dice a Demir que superará cualquier situación

Züleyha conversa con Demir y tras lo sucedido con Fikret, la mujer le dice a su esposo que tiene la protección de Sevda quien lo ve como a un hijo.

“Se asusta cuando dices que vendrás tarde o que vas a salir. Espera toda la noche hasta que llegues. Te quiere mucho”, le dice su esposa.

Züleyha también le dice que ella siempre lo ha visto como alguien fuerte y puede superar cualquier situación que se le presente. “Siento que no pueden hacerte daño”, dice la joven.

La buena relación entre Fekeli y Lütfiye

Debido a que Fikret quería vengarse de Demir Yaman, su tío Fekeli no tuvo otra opción que buscar ayuda en Lütfiye para que convenza a su sobrino que deje su odio a un lado.

Pero esta situación también ha generado una gran alianza entre Fekeli y Lütfiye quienes cada vez más se comprenden y se hacen compañía. Por ello, el hombre se preocupa al pensar qué ocurrirá cuando la mujer se vaya.

“Me aterra la idea de que te vayas y me dejes solo. Siempre pienso que ojalá no te vayas nunca. ¿Qué haré si te vas?, tendré que contarle mis problemas a las plantas”, dice Fekeli.

Por su parte, Lütfiye le asegura que no se irá pero también tiene un plan y es que se vayan juntos a otra ciudad. “Seguro que también sabes disparar armas de fuego”, dice Fekeli, quien le enseña a la mujer a disparar quien al inicio se pone nerviosa.

Demir llega a casa de Ümit

Ümit llama por teléfono a Demir y se disculpa por haberlo visitado asegurando que no volverá a molestar a su familia y se despide.

“Quería que supieras que te amo más que a nada y juro que me quitaré la vida por amor”, dice la joven.

La mujer agrega que no tiene sentido vivir sin él. Demir preocupado se queda sin saber qué hacer y va en busca de la joven a su casa. Entre tanto, Züleyha y Sevda no saben qué está sucediendo con Yaman.

Demir llega a casa de Ümit y la encuentra en su cama inconsciente y ve un frasco de pastillas. Pero atrás de él aparece Fikret quien aprovecha y le toma fotos a Demir acariciando el rostro de Ümit.

Luego la carga entre sus brazos y Fikret no deja de tomar fotos sin que nadie lo vea.

Umit intentó quitarse la vida (Foto: Tims & B Productions)

Fikret reaparece

Luego que se fuera a Alemania Fikret ha regresado a Çukurova y aprovecha para tomarle fotos a Demir quien ha ayudado a calmar y reflexionar a Ümit quien se encuentra en bata luego de darse un baño.

La joven insiste en que no la deje y nuevamente le dice lo mucho que lo ama. “Tienes que seguir con tu vida, sé que encontrarás a otro hombre”, dice Yaman.

Ümit le pide un último deseo a Demir y le suplica que se quede esa noche con ella. El hombre accede y se acuesta con ella y Fikret le sigue tomando fotos.

Fikret aprovecha y toma fotos de Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.