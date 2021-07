Uno de los programas infantiles que ha causado gran sorpresa en muchas personas es Muppet Babies de la cadena Disney Junior, donde el personaje Gonzo, con la finalidad de resaltar un mensaje inclusivo reveló algo que casi nadie conocía. El tema es referido al género fluido.

Como se recuerda el popular personaje “Gonzo” es un alienígena azul que posee una nariz curva. Pero muchos de los personajes no saben que tipo de criatura es y por ello deciden llamarlo un “Loquesea”.

¿CUÁL FUE EL MISTERIO REVELADO POR GONZO?

Lo que ha llamado la atención de miles de seguidores es que en el capítulo “Gonzo-rella”, este personaje creado por el estadounidense Jim Henson reveló “como realmente es”. En aquella historia se narra cómo Miss Piggy y su amiga Summer coordinan un baile real inspirado en un clásico cuento de hadas, príncipes y princesas.

Para realizar esta actividad Piggy y Summer piden ayuda a Fozzie, Kermit, Animal y Gonzo para que se vistan con trajes alusivos al acto. Es allí donde Gonzo ve en un libro ilustrado a princesas vistiendo amplios vestidos de gala. Esto causó su admiración.

“¡Guau! ¡Consigan muchos de esos vestidos! ¡Me encantaría usar un vestido así en tu baile real!”, expresó el extraterrestre.

La respuesta de sus amigas no demoró: “Pero, Gonzo, Piggy y yo somos las princesas, usamos los vestidos”, dijo Summero. Acto seguido Piggy exclamó: “Así es, de acuerdo con el manual real, las niñas van como princesas, y los niños como caballeros”.

Todo ello puso muy triste a Gonzo pero que gracias al “Hada rata padre” pudo ir a la fiesta debido a que le regaló un vestido y un antifaz. Fue así que pudo ir a la fiesta cubriendo su identidad.

Luego de ello sus amigos le preguntan por qué no fue al baile, motivo que obligó a Gonzo a revelar el secreto.

“Todos, hay algo que necesito decirles”, mientras se pone una zapatilla de cristal, cual Cenicienta, “La princesa que fue a tu baile esta noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!”, expresó.

“Todos esperaban que me viera de cierta manera. No quiero que se enojen conmigo, pero no quiero hacer las cosas porque es la forma en que siempre se han hecho. Quiero ser yo”, agregó.

DEBATE EN LAS REDES SOCIALES

Este capítulo ha generado un gran debate en las redes sociales donde los usuarios han dado su punto de vista respecto al caso, mientras que otros también han cuestionado tal versión. Uno de los puntos tratados es si es que Gonzo se estaba revelando como un ser de “género fluido” o “trans”.

Por su parte, el productor ejecutivo de Muppet Babies, Tom Warburton señaló que siempre habían planeado que Gonzo mostrara su lado de género fluido, pero tuvieron que esperar un poco para tener una mejor idea.

Gonzo es un ser azul con plumas en la cabeza y nariz de grifo y lo que se les hace raro es que use vestido.



No es crítica. Es auto reflexión. — Chumel Torres (@ChumelTorres) July 27, 2021

“Desde el principio, queríamos hacer un episodio en el que Gonzo apareciera en la sala de juegos con una falda. Y no fue gran cosa”, sostuvo.

“A nadie le importó ni lo cuestionó porque Gonzo siempre es 200 por ciento Gonzo el 347 por ciento del tiempo. Esperamos que inspire a los niños que miran a ser el 347 por ciento de ellos mismos a su manera también”, sentenció.

un señor muy enojado: MALDITOS PROGRES GENERACIÓN DE CRISTAL GONZO SIEMPRE HA SIDO HETEROSEXUAL CISGÉNERO MACHO GRRRRRRRRR



mientras el gonzo: pic.twitter.com/jgnqupqc84 — capibara feelings. (@seth_bingo) July 27, 2021

¿QUÉ ES SER DE GÉNERO FLUÍDO?

Según los expertos las personas de género fluido son quienes no se identifican ni con el género masculino ni tampoco con el femenino y transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica. Por ello, pueden ser bigénero, trigénero o pangénero.

También han dejado muy en claro que dicha identidad no es determinada por la orientación sexual de cada individuo y mucho menos por la presencia de determinadas características sexuales, sino más bien, por la búsqueda de conformidad dentro de la propia identidad de género.

Se denomina así por ser una analogía a las características de los fluidos de estar en constante movimiento, por ejemplo, las personas pueden fluir de lo masculino a lo no binario, de lo femenino a lo no binario, sólo entre géneros no binarios o entre todos los géneros.

Por su parte, la psicóloga Jo Eckler en una entrevista también explicó qué significa esto.

“Puede o no coincidir con el sexo que te asignaron al nacer o con la forma en que otras personas te ven (...) Sí coincide, entonces caes en la categoría cisgénero. Si no coincide, entonces las personas la categoría transgénero o no conformes con el género podrían ser más adecuadas”, anota.

Mientras que el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero de Estados Unidos asegura que “las personas cuyo género no es masculino o femenino utilizan muchos términos diferentes para describirse a sí mismos, siendo el no binario uno de los más comunes”.

En ese sentido, el portal instyle sostiene que la “fluidez de género es una identidad de género que puede cambiar con el tiempo o de acuerdo con el estado psicológico o relacional, y también incorpora la sensación de no tener un género”. Por ello, asegura que ser de género fluido significa algo diferente para cada persona y que pueden expresar masculinidad, feminidad o un ser andrógino en su personalidad.